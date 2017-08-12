رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المنتخب الأول يبدأ مرحلة الإعداد التكتيكي استعداداً لمواجهة الفلبين صنعاء - سبأ:

يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد مرحلة جديدة من معسكره الداخلي المقام حالياً في العاصمة صنعاء استعداداً لمواجهة نظيره الفلبيني في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.



ويركز الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الإثيوبي ابرهام مبراتو في المرحلة المقبلة على الجوانب التكتيكية والفنية وذلك بعد انتهائه من المرحلة الأولى التي ركز فيها على الجوانب البدنية للاعبين ضمن معسكر المنتخب الداخلي الذي بدأه في 30 يوليو الماضي.



إلى ذلك اعتذر لاعبا المنتخب الوطني عصام الورافي وأحمد علوس عن الاستمرار في المعسكر لظروف قاهرة، فيما غادر اللاعب عبدالواسع المطري معسكر المنتخب متجهاً إلى سلطنة عمان للانضمام لفريقه العروبة استعداداً لخوض منافسات دوري المحترفين في السلطنة على أن يلتحق بالمنتخب قبيل مواجهة الفلبين.



كما استبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني اللاعبان عقيل العطاس مهاجم وحدة عدن وعبدالرحمن العسيلي لاعب وسط اليرموك لأسباب فنية ليستقر بذلك على 25 لاعبا متواجدين حالياً في معسكر صنعاء قبل توجهه خلال الأيام القادمة إلى العاصمة المصرية القاهرة لخوض معسكر خارجي.



وكان لاعبو المنتخب الوطني تلقوا الأسبوع الماضي محاضرة نظرية في الجانب التحكيمي قدمها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العام لكرة القدم أحمد قائد، ومراقب الحكام المعتمد من الاتحاد الآسيوي مختار اليريمي، تعرف خلالها اللاعبون على التعديلات الجديدة في قانون التحكيم بالإضافة إلى بعض النقاط الهامة التي يجب على اللاعبين الحذر منها خلال المباريات.



يذكر أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يحتل المركز الثاني للمجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا برصيد أربع نقاط من فوز على طاجيكستان وتعادل مع النيبال، فيما يتصدر المجموعة منتخب الفلبين بـست نقاط، ويحل منتخب النيبال في المركز الثالث بنقطة وحيدة يليه طاجكستان في المركز الأخير بدون نقاط.

سبأ [12/أغسطس/2017]سبأ