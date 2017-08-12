رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غدا الأحد ندوة ومحاضرات رياضية بملتقى وحدة صنعاء الصيفي الثاني صنعاء - سبأ:

تنظم ادارة نادي وحدة صنعاء الرياضي والثقافي يوم غدا الأحد ندوة ومحاضرات رياضية لمنتسبي ملتقى النادي الصيفي الثاني الذي تقام فعالياته حاليا بالنادي بمشاركة واسعة لمختلف الفئات العمرية في عدة العاب .



وأوضح المسئول الاعلامي للنادي عباد الجرادي ان انشطة الملتقى تتواصل حاليا في مختلف الالعاب مع الاهتمام بالجوانب التثقيفية والتوعية والوطنية .



ولفت إلى أن الملتقى سينظم محاضرة حول اهمية الرياضة والأخلاق ودور الرياضيين في بناء الاوطان اضافة الى اهمية المراكز الصيفية للشباب والطلاب وضرورة اهتمام الاندية بتنظيمها ودور وزارة الشباب والرياضة في دعمها.



كما سينظم ندوة رياضية حول انظمة وقوانين كرة القدم والتحكيم ينفذها الحكمان الدوليان الخبيران احمد قائد ومختار صالح.



وأشار الجرادي إلى أن هذه الفعاليات ستعمل على رفع مستوى وعي اللاعبين الصغار من مختلف الفئات العمرية حول مختلف جوانب العمل في مجال كرة القدم وتسهم في صقل قدراتهم ومواهبهم ضمن منظومة كرة القدم وقوانينها.



يشار الى ان الملتقى يضم اكثر من ٤٠٠ مشاركا من مختلف الفئات العمرية في العاب كرة القدم وتنس الميدان وكرة السلة والفروسية وكرة الطائرة والتايكوندو والمسابقة الثقافية تحت اشراف نخبة من الكوادر الفنية من منتسبي النادي وتستضيفه منشئات وملاعب نادي الوحدة فيما يتضمن اقامة مسابقات ومنافسات مختلفة على مدار اليوم ضمن برنامج زمني بدأ في العشرين من يوليو الماضي .

سبأ [12/أغسطس/2017]سبأ