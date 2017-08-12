ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 06:53:04م
الرئيس الصماد يحضر إجتماع للمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية بصعدة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بمحافظة صعدة اليوم ومعه رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ونائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي والنائب العام عبد العزيز البغدادي الإجتماع الموسع للمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية ب
روسيا تتهم الولايات المتحدة بدعم نشاطات حركات المعارضة في العالم
اتهمت روسيا اليوم الولايات المتحدة بانها تدعم "وتدير نشاطات المعارضة في بعض الدول". وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منتدى "أرض المعاني" الشبابي بمقاطعة فلاديمير الروسية، "في أي مكان، سواء أكان ذلك في شرق أوربا أو في وسطها، ثمة عدد هائل من الأدلة
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5% العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5 بالمائة العام الجاري مقارنة 4ر4 بالمائة عام 2016.
المنتخب الأول يبدأ مرحلة الإعداد التكتيكي استعداداً لمواجهة الفلبين
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد مرحلة جديدة من معسكره الداخلي المقام حالياً في العاصمة صنعاء استعداداً لمواجهة نظيره الفلبيني في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكها لسيادة لبنان
غدا الأحد ندوة ومحاضرات رياضية بملتقى وحدة صنعاء الصيفي الثاني
رياضي/أمريكا تتفوق في سباق اربعة في مائة متر تتابع للسيدات
رياضي/واتفورد يتعادل 3-3 مع ليفربول في الدوري الانجليزي لكرة القدم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
غدا الأحد ندوة ومحاضرات رياضية بملتقى وحدة صنعاء الصيفي الثاني
[12/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
تنظم ادارة نادي وحدة صنعاء الرياضي والثقافي يوم غدا الأحد ندوة ومحاضرات رياضية لمنتسبي ملتقى النادي الصيفي الثاني الذي تقام فعالياته حاليا بالنادي بمشاركة واسعة لمختلف الفئات العمرية في عدة العاب .

وأوضح المسئول الاعلامي للنادي عباد الجرادي ان انشطة الملتقى تتواصل حاليا في مختلف الالعاب مع الاهتمام بالجوانب التثقيفية والتوعية والوطنية .

ولفت إلى أن الملتقى سينظم محاضرة حول اهمية الرياضة والأخلاق ودور الرياضيين في بناء الاوطان اضافة الى اهمية المراكز الصيفية للشباب والطلاب وضرورة اهتمام الاندية بتنظيمها ودور وزارة الشباب والرياضة في دعمها.

كما سينظم ندوة رياضية حول انظمة وقوانين كرة القدم والتحكيم ينفذها الحكمان الدوليان الخبيران احمد قائد ومختار صالح.

وأشار الجرادي إلى أن هذه الفعاليات ستعمل على رفع مستوى وعي اللاعبين الصغار من مختلف الفئات العمرية حول مختلف جوانب العمل في مجال كرة القدم وتسهم في صقل قدراتهم ومواهبهم ضمن منظومة كرة القدم وقوانينها.

يشار الى ان الملتقى يضم اكثر من ٤٠٠ مشاركا من مختلف الفئات العمرية في العاب كرة القدم وتنس الميدان وكرة السلة والفروسية وكرة الطائرة والتايكوندو والمسابقة الثقافية تحت اشراف نخبة من الكوادر الفنية من منتسبي النادي وتستضيفه منشئات وملاعب نادي الوحدة فيما يتضمن اقامة مسابقات ومنافسات مختلفة على مدار اليوم ضمن برنامج زمني بدأ في العشرين من يوليو الماضي .

سبأ
  المزيد من (رياضة)
المنتخب الأول يبدأ مرحلة الإعداد التكتيكي استعداداً لمواجهة الفلبين
رياضي/أمريكا تتفوق في سباق اربعة في مائة متر تتابع للسيدات
رياضي/واتفورد يتعادل 3-3 مع ليفربول في الدوري الانجليزي لكرة القدم
عودة أجويرو وميسي وغياب هيجواين عن قائمة التانجو لمباراتي أوروجواي وفنزويلا
المنتخب الأول يتراجع مركزاً في التصنيف العالمي لأغسطس
تايكواندو فتح ذمار يكرم الفائزين في بطولة الفقيد نبيل السماوي
الفاروق والبيت الحديث يكملان عقد فرق ربع نهائي بطولة الشهداء بذمار
منتخب اليمن يحصد ذهبية ثانية في تصفيات بطولة العالم لإلتقاط الأوتاد
تكريم الفائزين في بطولة الفقيد الصوفي للجمباز بأمانة العاصمة
مورينيو يوضّح موقفه النهائي من صفقة بيل
العدوان السعودي على اليمن
المشاط يؤكد على اهمية مشاركة المنظمات الاجتماعية والخيرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
[12/أغسطس/2017]
وقفة احتجاجية بمغربه الخبت بالمحويت تنديداً باستمرار بالعدوان
[12/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارة على بني مطر
[12/أغسطس/2017]
المتحدث باسم هيئة الطيران: مطار صنعاء يعمل وفقاً لإجراءات ومعايير دولية
[12/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[12/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by