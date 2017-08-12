[12/أغسطس/2017]
لندن - سبأ :
سجل المنتخب الأمريكي أفضل زمن في تصفيات سباق أربعة في 100 متر تتابع للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى في لندن اليوم عندما قطع المسافة في 41.84 ثانية ليضمن
الظهور في نهائي السباق في وقت لاحق اليوم.
ويضم المنتخب الأمريكي حامل الذهبية الأولمبية كلا من اليسون فيلكس وموروليك اكينوسون واريانا واشنطن وعالية براون.
وكان المنتخب البريطاني أقرب المنافسين للمنتخب الأمريكي عندما سجل 41.93 ثانية في حين تأهلت سويسرا للنهائي بعد أن سجل فريقها رقما قياسيا على المستوى الوطني هو 42.50 ثانية.
وضمن المنتخب الجاميكي حامل اللقب الظهور في نهائي السباق أيضا رغم غياب بطلة العالم سبع مرات شيلي آن فريزر برايس في حين فاز منتخب ألمانيا بمجموعته في التصفيات وحجز مكانه في النهائي.
وصعد المنتخب الهولندي أيضا للمنافسة على اللقب في ظل وجود بطلة سباق 200 متر مرتين دافنه شيبرز في صفوفه وكذلك فعل منتخب ترينيداد وتوباجو.
سبأ