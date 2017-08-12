رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رياضي/واتفورد يتعادل 3-3 مع ليفربول في الدوري الانجليزي لكرة القدم لندن - سبأ:

سجل ميجيل بريتوس مدافع واتفورد هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخطف واتفورد التعادل 3-3 مع ضيفه ليفربول في مباراة مثيرة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم .



ووضع بريتوس الكرة داخل الشباك بعدما قلب ليفربول تأخره مرتين من 1-صفر و2-1 إلى تقدم 3-2 بعدما ترك الوافد الجديد محمد صلاح بصمته في ثلاث دقائق مجنونة في الشوط الثاني.



وحصل صلاح، لاعب تشيلسي السابق والمنضم إلى ليفربول قادما من روما هذا الصيف، على ركلة جزاء حولها روبرتو فيرمينو داخل الشباك في الدقيقة 54.



وسجل اللاعب بنفسه الهدف الثالث من مدى قريب بعدما سدد فيرمينو الكرة من فوق حارس واتفورد.



وأدرك ساديو ماني التعادل لليفربول في الشوط الأول بعد تسجيل ستيفانو اوكاكا هدفا مبكرا بضربة رأس لصاحب الأرض لكن عبد الله دوكوري أعاد التقدم لواتفورد 2-1 في الشوط الأول بعد دفاع سيئ من الفريق الضيف.

سبأ [12/أغسطس/2017]سبأ