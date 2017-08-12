ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 06:32:06م
الرئيس الصماد يحضر إجتماع للمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية بصعدة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بمحافظة صعدة اليوم ومعه رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ونائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي والنائب العام عبد العزيز البغدادي الإجتماع الموسع للمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية ب
روسيا تتهم الولايات المتحدة بدعم نشاطات حركات المعارضة في العالم
اتهمت روسيا اليوم الولايات المتحدة بانها تدعم "وتدير نشاطات المعارضة في بعض الدول". وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منتدى "أرض المعاني" الشبابي بمقاطعة فلاديمير الروسية، "في أي مكان، سواء أكان ذلك في شرق أوربا أو في وسطها، ثمة عدد هائل من الأدلة
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5% العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5 بالمائة العام الجاري مقارنة 4ر4 بالمائة عام 2016.
رياضي/واتفورد يتعادل 3-3 مع ليفربول في الدوري الانجليزي لكرة القدم
سجل ميجيل بريتوس مدافع واتفورد هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخطف واتفورد التعادل 3-3 مع ضيفه ليفربول في مباراة مثيرة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم .
آخر الأخبار:
رياضي/أمريكا تتفوق في سباق اربعة في مائة متر تتابع للسيدات
بريطانيا..سجن عصابة لإدارة مزرعة قنب في مستودع نووي قديم
المشاط يؤكد على اهمية مشاركة المنظمات الاجتماعية والخيرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وكيل محافظة عمران يطلع على مشاريع الطرق والمياه بمديري ثلاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
رياضي/واتفورد يتعادل 3-3 مع ليفربول في الدوري الانجليزي لكرة القدم
[12/أغسطس/2017]
لندن - سبأ:
سجل ميجيل بريتوس مدافع واتفورد هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخطف واتفورد التعادل 3-3 مع ضيفه ليفربول في مباراة مثيرة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم .

ووضع بريتوس الكرة داخل الشباك بعدما قلب ليفربول تأخره مرتين من 1-صفر و2-1 إلى تقدم 3-2 بعدما ترك الوافد الجديد محمد صلاح بصمته في ثلاث دقائق مجنونة في الشوط الثاني.

وحصل صلاح، لاعب تشيلسي السابق والمنضم إلى ليفربول قادما من روما هذا الصيف، على ركلة جزاء حولها روبرتو فيرمينو داخل الشباك في الدقيقة 54.

وسجل اللاعب بنفسه الهدف الثالث من مدى قريب بعدما سدد فيرمينو الكرة من فوق حارس واتفورد.

وأدرك ساديو ماني التعادل لليفربول في الشوط الأول بعد تسجيل ستيفانو اوكاكا هدفا مبكرا بضربة رأس لصاحب الأرض لكن عبد الله دوكوري أعاد التقدم لواتفورد 2-1 في الشوط الأول بعد دفاع سيئ من الفريق الضيف.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
رياضي/أمريكا تتفوق في سباق اربعة في مائة متر تتابع للسيدات
عودة أجويرو وميسي وغياب هيجواين عن قائمة التانجو لمباراتي أوروجواي وفنزويلا
المنتخب الأول يتراجع مركزاً في التصنيف العالمي لأغسطس
تايكواندو فتح ذمار يكرم الفائزين في بطولة الفقيد نبيل السماوي
الفاروق والبيت الحديث يكملان عقد فرق ربع نهائي بطولة الشهداء بذمار
منتخب اليمن يحصد ذهبية ثانية في تصفيات بطولة العالم لإلتقاط الأوتاد
تكريم الفائزين في بطولة الفقيد الصوفي للجمباز بأمانة العاصمة
مورينيو يوضّح موقفه النهائي من صفقة بيل
وحدة رداع يتأهل لربع نهائي بطولة الشهداء بذمار
منتخب اليمن للفروسية يحرز ذهبية الرمح في تصفيات بطولة العالم بعمان
العدوان السعودي على اليمن
المشاط يؤكد على اهمية مشاركة المنظمات الاجتماعية والخيرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
[12/أغسطس/2017]
وقفة احتجاجية بمغربه الخبت بالمحويت تنديداً باستمرار بالعدوان
[12/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارة على بني مطر
[12/أغسطس/2017]
المتحدث باسم هيئة الطيران: مطار صنعاء يعمل وفقاً لإجراءات ومعايير دولية
[12/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[12/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by