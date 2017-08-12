ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 06:32:06م
الرئيس الصماد يحضر إجتماع للمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية بصعدة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بمحافظة صعدة اليوم ومعه رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ونائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي والنائب العام عبد العزيز البغدادي الإجتماع الموسع للمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية ب
روسيا تتهم الولايات المتحدة بدعم نشاطات حركات المعارضة في العالم
اتهمت روسيا اليوم الولايات المتحدة بانها تدعم "وتدير نشاطات المعارضة في بعض الدول". وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منتدى "أرض المعاني" الشبابي بمقاطعة فلاديمير الروسية، "في أي مكان، سواء أكان ذلك في شرق أوربا أو في وسطها، ثمة عدد هائل من الأدلة
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5% العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5 بالمائة العام الجاري مقارنة 4ر4 بالمائة عام 2016.
رياضي/واتفورد يتعادل 3-3 مع ليفربول في الدوري الانجليزي لكرة القدم
سجل ميجيل بريتوس مدافع واتفورد هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخطف واتفورد التعادل 3-3 مع ضيفه ليفربول في مباراة مثيرة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم .
آخر الأخبار:
رياضي/أمريكا تتفوق في سباق اربعة في مائة متر تتابع للسيدات
بريطانيا..سجن عصابة لإدارة مزرعة قنب في مستودع نووي قديم
المشاط يؤكد على اهمية مشاركة المنظمات الاجتماعية والخيرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وكيل محافظة عمران يطلع على مشاريع الطرق والمياه بمديري ثلاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
بريطانيا..سجن عصابة لإدارة مزرعة قنب في مستودع نووي قديم
[12/أغسطس/2017]
لندن - سبأ :
أصدرت محكمة بريطانية حكما بسجن عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص بتهمة إدارة مزرعة كبيرة للقنب داخل مستودع نووي قديم يرجع إلى فترة الحرب الباردة.

وذكرت مصادر قضائية بريطانية اليوم ان العصابة استخدمت المستودع لزراعة أكثر من أربعة آلاف نبتة قنب يمكن أن تنتج مخدرات بقيمة مليوني جنيه إسترليني سنويا.

وكان المستودع قد تم بناؤه في الثمانينيات من القرن الماضي لإيواء المسؤولين المحليين بالحكومة في حال وقوع هجوم نووي.
وقالت الشرطة أن وزارة الدفاع لم تعد تملك المستودع الذي يقع في تشيلمارك قرب سالزبوري لكن المستودع لا يزال سليما بأبوابه المصفحة التي تجعل اختراقه مستحيلا.

وقام الرجال الذين اعتقلتهم الشرطة خلال مداهمة ليلية في شهر شباط الماضي بعد مغادرتهم الموقع بحبس عمال في الداخل ليتولوا رعاية النباتات على مدار اليوم.

يعتقد أن المزرعة تدار منذ 2013، حيث قامت العصابة بسرقة التيار الكهربائي من عامود إضاءة خارج المزرعة واستخدمت ما قيمته 650 ألف جنيه إسترليني من الكهرباء بشكل غير مشروع.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
العواصف تعطل رحلات جوية في الصين والسلطات تحذر من انهيارات أرضية
روسيا تتهم الولايات المتحدة بدعم نشاطات حركات المعارضة في العالم
الأزمة الكورية..فرنسا تدعو الى منع التصعيد وبريطانيا تدعو بيونغ يانغ الى حل الازمة
مقتل 41 شخصا واصابة أكثر من 130 في حادث تصادم قطارين بمصر
باكستان:اعتقال اربعة ارهابيين كانو يخططون لعملية ارهابية
الأمم المتحدة : حوالي 5ر8 مليون إثيوبي بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
الجيش السوري يحكم سيطرته على مدينة السخنة في حمص
الخزعات السائلة تساعد على الكشف عن سرطان البلعوم الأنفي
وزير الدفاع الفنزويلي يرد على تهديدات ترمب
مداهمات وانتشار للاحتلال شرق جنين بالضفة الغربية
العدوان السعودي على اليمن
المشاط يؤكد على اهمية مشاركة المنظمات الاجتماعية والخيرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
[12/أغسطس/2017]
وقفة احتجاجية بمغربه الخبت بالمحويت تنديداً باستمرار بالعدوان
[12/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارة على بني مطر
[12/أغسطس/2017]
المتحدث باسم هيئة الطيران: مطار صنعاء يعمل وفقاً لإجراءات ومعايير دولية
[12/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[12/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by