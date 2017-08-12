عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بريطانيا..سجن عصابة لإدارة مزرعة قنب في مستودع نووي قديم لندن - سبأ :

أصدرت محكمة بريطانية حكما بسجن عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص بتهمة إدارة مزرعة كبيرة للقنب داخل مستودع نووي قديم يرجع إلى فترة الحرب الباردة.



وذكرت مصادر قضائية بريطانية اليوم ان العصابة استخدمت المستودع لزراعة أكثر من أربعة آلاف نبتة قنب يمكن أن تنتج مخدرات بقيمة مليوني جنيه إسترليني سنويا.



وكان المستودع قد تم بناؤه في الثمانينيات من القرن الماضي لإيواء المسؤولين المحليين بالحكومة في حال وقوع هجوم نووي.

وقالت الشرطة أن وزارة الدفاع لم تعد تملك المستودع الذي يقع في تشيلمارك قرب سالزبوري لكن المستودع لا يزال سليما بأبوابه المصفحة التي تجعل اختراقه مستحيلا.



وقام الرجال الذين اعتقلتهم الشرطة خلال مداهمة ليلية في شهر شباط الماضي بعد مغادرتهم الموقع بحبس عمال في الداخل ليتولوا رعاية النباتات على مدار اليوم.



يعتقد أن المزرعة تدار منذ 2013، حيث قامت العصابة بسرقة التيار الكهربائي من عامود إضاءة خارج المزرعة واستخدمت ما قيمته 650 ألف جنيه إسترليني من الكهرباء بشكل غير مشروع.

سبأ [12/أغسطس/2017]سبأ