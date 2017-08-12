محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المشاط يؤكد على اهمية مشاركة المنظمات الاجتماعية والخيرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي صنعاء - سبأ:

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط اهمية المشاركة الفاعلة للمؤسسات والمنظمات الاجتماعية والخيرية للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال استثمار الموارد المتاحة والإمكانيات المتوفرة.



وشدد عضو المجلس السياسي الأعلى على ضرورة رفع الوعي العام بأهمية تلك المشاركة من خلال التحرك التوعوي الجاد في الوسط الاجتماعي افرادا ومنظمات وجمعيات تعاونية وقطاع خاص للإسهام في الاعمال الانسانية وتنمية الاقتصاد بالشراكة مع الدولة وكل القوى الوطنية .



جاء ذلك في كلمته في حفل اشهار مؤسسة بنيان التنموية الذي نظم اليوم بصنعاء بحضور ضم عضوي المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي وسلطان السامعي ورئيس اللجنة الثورية العليا محمد على الحوثي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد وعددا من الوزراء وممثلي السلك الدبلوماسي بصنعاء ومنظمات المجتمع المدني .



وأشار المشاط الى ان تدشين مؤسسة بنيان لأعمالها اليوم يدل على مدى الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي تحتاجه البلاد في هذه الفترة الحرجة .



وقال " ينسجم الهدف الرئيس للمؤسسة مع استراتيجية الدولة والحكومة والتوجه العام لأبناء شعبنا اليمني في احياء ما توارثناه عن ابائنا وأجدادنا منذ القدم من فلاحة الارض وزراعتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خيرات ما ننتجه من محاصيل زراعية متنوعة".



فيما ثمن رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي الجهود المبذولة من قبل الشباب المؤسسين للمؤسسة وتفاعلهم الوطني مع قضايا مجتمعهم من خلال اطلاق هذه المبادرة التنموية حاثا على ضرورة الاعتماد على مبدأ الشفافية خلال ادائهم لإعمالهم الخيرية.



وأشار رئيس اللجنة الثورية العليا إلى اهمية وضع الخطط وبرامج مدروسة تكفل استمرار عمل المؤسسة ووصول خدماتها إلى كافة المحتاجين اليها في عموم محافظات الجمهورية بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية او المذهبية.



ودعا كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص إلى التعاون مع المؤسسة الناشئة والعمل معها بشفافية تامة حتى يطلع أبناء الشعب على كافة المصادر المالية للمؤسسة وأين تنفق كون الشعب هو من سيقيم اعمال هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات العاملة في الميدان.



كما القيت كلمتان من قبل سفر الصوفي عن المؤسسين و مدير مشروع اغنياء من التعفف ابراهيم الوريث اكدتا على اهمية تأسيس مؤسسة بنيان التنموية التي ستساهم في العملية التنموية وبناء الاقتصاد الوطني والتخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين في مختلف المناطق اليمنية.



وأشارا الى ان مؤسسة بنيان انشئت لمواجهة التحديات التي يواجهها اليمن في ظل العدوان الغاشم وصولا الى الانتقال بالبلد الى مرحلة الاستقرار الاقتصادي.. لافتين الى ان المؤسسة ستسعى الى تنمية المجتمع وتمكينه من خلال التدريب والتوعية والمساندة لجعله مجتمع اكثر قدرة على الاستفادة من الموارد المحلية وكذا رعاية الموهوبين والمخترعين ومساندة الجهود الوطنية في استيعاب الشباب من خلال المشاريع المناسبة، اضافة الى المساهمة في الجهود الاغاثية.



ولفتا الى اهداف المؤسسة المتمثلة في المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع في مختلف المجالات بما يحقق الاستقلال و الاستقرار والعدالة و تمكين كافة فئات المجتمع وبالذات الاكثر احتياجا للقيام بدورهم في البناء والتنمية عبر تنفيذ وتمويل مشاريع ذات بعد انتاجي وخدمي .



واستعرضا تجربة المؤسسة خلال مرحلة التأسيس في وادي مور التي اثبتت قدرة الشعب اليمني على تحويل التحديات الى فرص وإنتاج ..مؤكدين ان المؤسسة ستقف الى جانب المشاريع ذات الطابع التنموي وستمد يد العون للمتضررين من العدوان اينما كانو..



وأوضحا انه وبمناسبة اشهار مؤسسة بنيان التنموية تم اطلاق مشروع اغنياء من التعفف الذي يستهدف الفئات المحتاجة المتعففة التي لاتجد قوت يومها واسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين ..



وأشارا إلى انه سيتم خلال المشروع الذي يستمر لمدة ٧٥ يوما توزيع ٥٠٠ ألف سلة غذائية على عدد من المراحل يوزع منها ١١٨ ألف سلة بمحافظة الحديده كمرحلة اولى.. لافتين الى ان المشروع الذي يستهدف محافظات الحديده , إب , البيضاء ومناطق اسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين في مختلف المحافظات يهدف الى المساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين ووضع اللبنة الاولى لعمل تنموي يساهم في تحويل الفئات المعوزة الى فئات منتجة.



حضر حفل الاشهار ممثلي عددا من منظمات المجتمع المدني و رجال الاعمال والشخصيات الاجتماعية.

سبأ [12/أغسطس/2017]سبأ