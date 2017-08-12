[12/أغسطس/2017]
عمران - سبأ:
اطلع وكيل محافظة عمران أمين فراص اليوم على مشاريع النقد مقابل العمل في مجال رصف وردم عددآ من الطرق الفرعية بمناطق عزلة (بني العباس ؛ بني الحراسي) بمديرية ثلاء محافظة عمران وبتمويل منظمة كير العالمية.
وأشاد الوكيل فراص بمستوى ما تم تنفيذه من هذه المشاريع التي ستسهم في تلبية احتياجات المجتمع من الخدمات الأساسية..مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هذه المشاريع وغيرها من مشاريع البنية التحتية بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية.
فيما اوضح المدير التنفيذي للمشروع المهندس مسفر الحصان ومدير مكتب منظمة كير بعمران ابراهيم مصلح ان المشاريع المنفذة تضم رصف وردم عدد من الطرق الفرعية بطول 16كيلو متر و يشتمل على اعمال الرصف بالأحجار والأعمال الاسمنتية والخرسانية وكذا مشاريع بناء ثلاثة خزانات مياه وفلترات بتكلفة 211 ألف دولار.
سبأ