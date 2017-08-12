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آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 06:32:06م
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العواصف تعطل رحلات جوية في الصين والسلطات تحذر من انهيارات أرضية
[12/أغسطس/2017]
بكين – سبأ :
اجتاحت عواصف رعدية العاصمة الصينية بكين اليوم السبت مما تسبب في تعطل مئات الرحلات الجوية فيما حذرت السلطات من أن الأمطار والرياح قد تتسبب في انهيارات أرضية.

ورفعت سلطات مدينة بكين مستوى التحذير من الطقس اليوم إلى اللون البرتقالي من الأصفر الذي أصدرته صباحا وقالت إن البرق والبرد والرياح والأمطار المتوقع هطولها بمنسوب يصل إلى 70 ملليمترا على المدينة قد تتسبب في فيضانات مفاجئة بالمناطق الجبلية.

وبحسب بيان لمطار بكين الدولي نشرة على موقعه على الإنترنت أن ما يقرب من 500 رحلة ألغيت من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى منتصف الليل فيما شهدت 182 رحلة تأخيرات في أكثر مطارات البلاد ازدحاما.

وتهب عواصف الأمطار الموسمية على بكين من حين لآخر خلال أشهر الصيف مما يتسبب عادة في تأخيرات طويلة للرحلات الجوية بالمطار.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في بيان فرق الإنقاذ العاملة في جيوتشايقو في إقليم سيتشوان من خطر الانهيارات الأرضية والبرق، متوقعا هطول أمطار غزيرة على جنوب شرق الصين اليوم السبت.

سبأ
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