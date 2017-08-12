ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 06:32:06م
الرئيس الصماد يحضر إجتماع للمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية بصعدة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بمحافظة صعدة اليوم ومعه رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ونائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي والنائب العام عبد العزيز البغدادي الإجتماع الموسع للمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية ب
روسيا تتهم الولايات المتحدة بدعم نشاطات حركات المعارضة في العالم
اتهمت روسيا اليوم الولايات المتحدة بانها تدعم "وتدير نشاطات المعارضة في بعض الدول". وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منتدى "أرض المعاني" الشبابي بمقاطعة فلاديمير الروسية، "في أي مكان، سواء أكان ذلك في شرق أوربا أو في وسطها، ثمة عدد هائل من الأدلة
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5% العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5 بالمائة العام الجاري مقارنة 4ر4 بالمائة عام 2016.
رياضي/واتفورد يتعادل 3-3 مع ليفربول في الدوري الانجليزي لكرة القدم
سجل ميجيل بريتوس مدافع واتفورد هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخطف واتفورد التعادل 3-3 مع ضيفه ليفربول في مباراة مثيرة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم .
آخر الأخبار:
رياضي/أمريكا تتفوق في سباق اربعة في مائة متر تتابع للسيدات
بريطانيا..سجن عصابة لإدارة مزرعة قنب في مستودع نووي قديم
المشاط يؤكد على اهمية مشاركة المنظمات الاجتماعية والخيرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وكيل محافظة عمران يطلع على مشاريع الطرق والمياه بمديري ثلاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إجتماع برئاسة وزير الداخلية يناقش عدد من القضايا الأمنية
[12/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
عقد بصنعاء اليوم إجتماع برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي، ضم عدد من القيادات الأمنية وقيادة الأمن المركزي وشرطة النجدة وشرطة حماية المنشآت.

ناقش الإجتماع الإجتماع الذي حضره عدد من القيادات بأمن أمانة العاصمة وأمن محافظة صنعاء وشرطة المرور، تحديد الإختصاصات فيما يتعلق بالنقاط الداخلية والخارجية للحزام الأمني.

وتطرق الإجتماع إلى آلية التواصل مع عمليات أمن أمانة العاصمة وأمن محافظة صنعاء وذلك بهدف مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها.

كما تطرق الإجتماع إلى تحديد فترة بقاء كادر النقاط الأمنية وتنقلاتهم من نقطة إلى أخرى وكذلك فترة بقاء حراسة المنشآت بما في ذاك تحديد فترة خدمات مندوبي الأمن والبحث والمرور في المستشفيات وذلك بقسط التنشيط للكوادر.

واستعرض الإجتماع الجوانب المتعلقة بازدحام حركة المرور خاصة في موسم الأمطار ما أدى إلى إرتباك إنسيابية الحركة المرورية سواء في العاصمة أو غيرها من المحافظات وكيفية معالجة ذلك.

ووجه الإجتماع القيادات الأمنية بالرفع إلى وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء الركن رزق الجوفي كشف شهري حول المميزين في أداء عملهم في كل المرافق الأمنية وخاصة الخدمات الميدانية لتكريم المبرزين .

حضر الإجتماع وكيل الوزارة لقطاع الأمن اللواء الركن رزق الجوفي وقائد قوات الأمن المركزي اللواء الركن عبدالرزاق المروني، وقائد شرطة النجدة ومدير أمن أمانة العاصمة ومدير أمن محافظة صنعاء ومدير شرطة حماية المنشآت والقائم بأعمال مدير عام المرور وعدد من القيادات الأمنية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
الرئيس الصماد يحضر إجتماع للمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية بصعدة
المشاط يؤكد على اهمية مشاركة المنظمات الاجتماعية والخيرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وكيل محافظة عمران يطلع على مشاريع الطرق والمياه بمديري ثلاء
ضبط عدد من المغرر بهم بذمار كانوا في طريقهم لمعسكرات العدوان بمأرب
دورات توعوية حول الكوليرا بمديريات محافظة صنعاء
وزير الزراعة يلتقي ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور مسجد ومدرسة دماج بصعدة
امين محلي العاصمة يفتتح معرض صور للفنانة التشكيلية جميله عباد
دورة تدريبية للطلاب المتقدين للالتحاق بكلية الطب والهندسة بجامعة عمران
رئيس المجلس السياسي يضع حجر الأساس لمبنى هيئة المستشفى الجمهوري بصعدة
العدوان السعودي على اليمن
المشاط يؤكد على اهمية مشاركة المنظمات الاجتماعية والخيرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
[12/أغسطس/2017]
وقفة احتجاجية بمغربه الخبت بالمحويت تنديداً باستمرار بالعدوان
[12/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارة على بني مطر
[12/أغسطس/2017]
المتحدث باسم هيئة الطيران: مطار صنعاء يعمل وفقاً لإجراءات ومعايير دولية
[12/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[12/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by