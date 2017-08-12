محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع برئاسة وزير الداخلية يناقش عدد من القضايا الأمنية صنعاء - سبأ:

عقد بصنعاء اليوم إجتماع برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي، ضم عدد من القيادات الأمنية وقيادة الأمن المركزي وشرطة النجدة وشرطة حماية المنشآت.



ناقش الإجتماع الإجتماع الذي حضره عدد من القيادات بأمن أمانة العاصمة وأمن محافظة صنعاء وشرطة المرور، تحديد الإختصاصات فيما يتعلق بالنقاط الداخلية والخارجية للحزام الأمني.



وتطرق الإجتماع إلى آلية التواصل مع عمليات أمن أمانة العاصمة وأمن محافظة صنعاء وذلك بهدف مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها.



كما تطرق الإجتماع إلى تحديد فترة بقاء كادر النقاط الأمنية وتنقلاتهم من نقطة إلى أخرى وكذلك فترة بقاء حراسة المنشآت بما في ذاك تحديد فترة خدمات مندوبي الأمن والبحث والمرور في المستشفيات وذلك بقسط التنشيط للكوادر.



واستعرض الإجتماع الجوانب المتعلقة بازدحام حركة المرور خاصة في موسم الأمطار ما أدى إلى إرتباك إنسيابية الحركة المرورية سواء في العاصمة أو غيرها من المحافظات وكيفية معالجة ذلك.



ووجه الإجتماع القيادات الأمنية بالرفع إلى وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء الركن رزق الجوفي كشف شهري حول المميزين في أداء عملهم في كل المرافق الأمنية وخاصة الخدمات الميدانية لتكريم المبرزين .



حضر الإجتماع وكيل الوزارة لقطاع الأمن اللواء الركن رزق الجوفي وقائد قوات الأمن المركزي اللواء الركن عبدالرزاق المروني، وقائد شرطة النجدة ومدير أمن أمانة العاصمة ومدير أمن محافظة صنعاء ومدير شرطة حماية المنشآت والقائم بأعمال مدير عام المرور وعدد من القيادات الأمنية.

سبأ [12/أغسطس/2017]سبأ