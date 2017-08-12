[12/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
نظم مكتب الصحة بمحافظة صنعاء بالتعاون مع مكاتب الصحة والأوقاف بالمديريات دورات توعوية حول مخاطر الكوليرا وطرق الوقاية منه.
هدفت الدورات الممولة من منظمتي الصحة العالمية واليونسيف إكساب العاملين الصحيين والمتطوعات وخطباء المساجد وأمناء المحلات بكافة مديريات المحافظة معارف حول التوعية بوباء الكوليرا .
وأشار مدير التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة بالمحافظة الدكتور ناصر الزكري الى ان الهدف من الدورات التدريبية التوعوية تعريف المشاركين بخطوات تنفيذ حملة التوعية للوصول الى الهدف المنشود من الحملة.. لافتا إلى اهمية التوعية وتغيير السلوكيات الخاطئة في الحد من الكوليرا.
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