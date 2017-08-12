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آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 06:32:06م
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وزير الزراعة يلتقي ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية
[12/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
التقى وزير الزراعة والري غازي احمد علي محسن اليوم ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية الداعمة في مجال الأعمال الطارئة بحضور وزير المياه والبيئة نبيل الوزير .

وناقش اللقاء مشكلة التلوث وإمكانية التعاون للحد من انتشار وباء الكوليرا خاصة في منطقة بني الحارث بأمانة العاصمة والحد من انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة مياه الصرف الصحي وكذا المساهمة في إعادة تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي .

وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني مكون من ممثلين عن منظمتي الفاو واليونيسيف والجهات المعنية كوزارات الزراعة والري والمياه والبيئة والصحة العامة والهيئة العامة للموارد المائية والسلطة المحلية بأمانة العاصمة والاتحاد التعاوني الزراعي.

وسيعمل الفريق على إعداد برنامج تفصيلي للنزول الميداني وإجراء فحص لعينات التربة ومزارع الخضروات والفواكه وكذا النباتات في تلك المنطقة ابتداء من محطة المعالجة مرورا بقنوات تصريف المياه التابعة لها، على أن يتم إجراء فحص للعينات في المختبر المركزي بوزارة الصحة العامة والسكان .

وأكد اللقاء على أهمية تزويد الجهات المعنية والمنظمات الدولية بنتائج الفحوصات المخبرية بهدف إيجاد تدخلات عاجلة من قبل تلك الجهات للمساعدة في الحد من العوامل المسببة لانتشار الأوبئة والأمراض .

حضر اللقاء رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير وممثل منظمة الفاو في اليمن الدكتور صلاح الحاج حسن ومدير عام صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي حارث عبدالباري وعدد من المسئولين .

سبأ
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