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آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 06:32:06م
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امين محلي العاصمة يفتتح معرض صور للفنانة التشكيلية جميله عباد
[12/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
افتتح أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان اليوم معرضا للصور للفنانة التشكيلية جميلة عباد .

ويجسد المعرض الذي تنظمه منظمة انت السلام التنموية ومنظمة قدراتك للتنمية برعاية بيت السلام اليمني بالصور التشكيلية والفنية المختلفة الحضارة اليمنية وأصالة الموروث الشعبي اليمني القديم.

واستمع جمعان من مسئولي منظمات انت السلام وقدراتك للتنمية وبيت السلام ومن الفنانة جميلة عباد إلى شرح عن عدد الصور والأعمال الخاصة بها والجهود التي اسغرقتها لإكمال كل صورة بشكل يعكس اهمية الحفاظ والاعتزاز بالتراث والموروث الشعبي القديم.

واشاد أمين محلي العاصمة بما يحتويه المعرض من اعمال ابداعية وفنية للفنانة التشكيليه جميلة عباد .

وأكد جمعان حرص ودعم قيادة السلطة المحلية بالأمانة لمثل هذه المشاريع والأعمال الفنية التي تحافظ على الموروث الشعبي اليمني الاصيل خاصة مع الاستهداف الممنهج والمباشر لقوى العدوان في محاولة منه لطمس التراث والحضارة اليمنية الضاربة جذورها عبق التاريخ

سبأ
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