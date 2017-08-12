[12/أغسطس/2017]
عمران - سبأ:
بدأت بجامعة عمران اليوم دورة تدريبية للمتقدمين لاختبارات القبول بكلية الطب والهندسة ينظمها ملتقى الطالب الجامعي وبالتعاون مع رئاسة جامعه عمران
تهدف الدورة إلى تزويد 500 طالب وطالبة على مدى أسبوع معارف في المواد العلمية بهدف تعزيز قدراتهم لاجتياز امتحانات القبول.
وأشار رئيس ملتقى الطالب الجامعي هاشم الريدي إلى أهمية هذه الدورة في الحصول علي المعلومات الهامة التي تساعدهم في التأهيل لدخول امتحان القبول بكلية الطب والهندسة بجامعه عمران والمزمع عقده في 20 أغسطس الحالي.
وأكد الريدي إلى إن الأولية أعطت في هذه الدورة لأبناء الشهداء والجرحى كأقل واجب يمكن ان يقدم لهذه الشريحة التي بذلت أغلى ما تملك في سبيل الوطن.
سبأ