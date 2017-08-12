[12/أغسطس/2017]
صعدة - سبأ:
وضع الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في مدينة صعدة اليوم حجر الأساس لمشروع مبنى هيئة المستشفى الجمهوري العام بالمحافظة.
واستمع رئيس المجلس السياسي الأعلى ومعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ونائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ومحافظ صعدة محمد جابر عوض وعدد من القيادات الإدارية والعسكرية بالمحافظة، إلى إيضاح حول ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية من الدراسات للمشروع بالإعتماد على الكوادر والخبرات المحلية.
كما استمعوا إلى شرح عن إعداد دراسات الجدوى للمشروع ومصادر التمويل المحلية والكفيلة بتحقيق هذا المشروع الطبي وقابليته للتوسعة ليصبح أول مدينة طبية متكاملة وفق أحدث التجهيزات والإمكانات والكوادر الوطنية المؤهلة.
سبأ