الرئيس الصماد يحضر إجتماع للمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية بصعدة حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بمحافظة صعدة اليوم ومعه رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ونائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي والنائب العام عبد العزيز البغدادي الإجتماع الموسع للمكاتب التنفيذية والسلطة المحلية ب روسيا تتهم الولايات المتحدة بدعم نشاطات حركات المعارضة في العالم اتهمت روسيا اليوم الولايات المتحدة بانها تدعم "وتدير نشاطات المعارضة في بعض الدول". وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في منتدى "أرض المعاني" الشبابي بمقاطعة فلاديمير الروسية، "في أي مكان، سواء أكان ذلك في شرق أوربا أو في وسطها، ثمة عدد هائل من الأدلة صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5% العام الجاري توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5 بالمائة العام الجاري مقارنة 4ر4 بالمائة عام 2016. رياضي/واتفورد يتعادل 3-3 مع ليفربول في الدوري الانجليزي لكرة القدم سجل ميجيل بريتوس مدافع واتفورد هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخطف واتفورد التعادل 3-3 مع ضيفه ليفربول في مباراة مثيرة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم .