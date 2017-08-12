عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 41 شخصا واصابة أكثر من 130 في حادث تصادم قطارين بمصر القاهرة – سبأ :

أكدت وزارة الصحة المصرية اليوم ان ضحايا حادث تصادم قطارين بمدينة الإسكندرية وصل إلى 41 حالة وفاة و132 حالة اصابة.



وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة اليوم انه لا يوجد أطفال بين حالات الوفاة وان هناك طفل مصاب لكن حالته ليست خطيرة.



من جانبه قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة المصري لشؤون الرعاية



العاجلة والحرجة ان معظم حالات المصابين مستقرة باستثناء 12 حالة فقط في الرعاية المركزة.. مشيرا إلى إن الإصابات تتنوع ما بين كسور واشتباه في نزيف داخلي.



و قالت هيئة السكك الحديدية في مصر إن قطارا قادما من القاهرة إلى الإسكندرية اصطدم بقطار متجه من الإسكندرية إلى بورسعيد بمنطقة خورشيد في الإسكندرية وهو ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

سبأ [12/أغسطس/2017]سبأ