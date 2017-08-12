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وزير التعليم الفني يدشن نظام التنسيق الالكتروني لكليات المجتمع والمعاهد المهنية
[12/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب اليوم بمعهد بغداد التقني بأمانة العاصمة نظام التنسيق والقبول الإلكتروني في كليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية للعام الدراسي الجديد 2017 ـ 2018.

وفي التدشين أشار وزير التعليم الفني إلى أهمية التنسيق الإلكتروني الذي يتيح للراغبين التسجيل والالتحاق بكليات المجتمع والمعاهد التدريبية والتقنية والحصول على فرصة الدراسة من خلال التنسيق عبر الإنترنت خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

و أكد الوزير النقيب أن الوزارة وفي إطار حرصها على تطوير مستوى الأداء الإداري وجودة التعليم بمؤسساتها التدريبية المختلفة، تعتزم تدشين سلسلة من الأنظمة الإلكترونية خلال الفترة القادمة ومنها نظام شئون الطلاب الإلكتروني الموحد بكليات المجتمع و الذي سيقوم بإدارة بيانات شئون الطلاب من القبول والتسجيل والدراسة والتخرج ضمن شبكة ربط إلكترونية موحدة.

وحث وزير التعليم الفني الجميع على العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق والتعاون بما يضمن تطوير جودة الأداء في واقع التعليم الفني والمهني.

من جانبه اعتبر نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي نظام التنسيق ألإلكتروني نقلة نوعية في واقع التعليم الفني والمهني لما يقدمه من مزايا وخدمات للمؤسسات والطلاب.

وأشار إلى أن هذا النظام سيعمل على تسهيل مهمة التنسيق والتسجيل للطلاب، كما سيضع حدا لكثير من الاختلالات التي كانت تحدث في السابق عند عملية القيد والتسجيل، فضلا عن أنه سيوفر قاعدة بيانات للمؤسسات والوزارة عن الطلاب من التنسيق والقبول وحتى التخرج.

ولفت إلى أن الوزارة نظمت مؤخرا ورشة عمل لتقييم تجربة التنسيق الإلكتروني للكليات والمعاهد الفنية للعام الماضي، وتم خلالها مناقشة الاخطاء والسلبيات التي حدثت، واقرار تعديلات من شانها تطوير الأداء في النظام الإلكتروني للعام الجديد.

بدوره استعرض مدير عام نظم المعلومات بالوزارة وليد الحدأ التعديلات التي تم إدخالها على النظام الموحد ونظام التنسيق الإلكتروني بناء على مقترحات فريق عمل مكون من عدد من كوادر كليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية.

إلى ذلك بدأت هامش التدشين دورة تدريبية خاصة بالنظام الإلكتروني الموحد لشئون الطلاب.

تهدف الدورة التي يشرف عليها المهندس عبدالسلام أحمد و تستمر 7 أيام الى إكساب 24 كادرا من ثمان كليات مجتمع حكومية، معارف ومهارات حول النظام الإلكتروني الموحد وفروعه التي تشمل التنسيق والقبول والتسجيل والمراجعة والرصد (الكونترول) و إدارة الخريجين.

حضر التدشين مستشار وزارة التعليم الفني لشئون كليات المجتمع الدكتور علي المطاع، ومستشار الوزارة لشئون تقنية التعليم العام أحمد ابوطالب ، والوكيل المساعد لقطاع المعايير والجودة سعيد الخليدي، والوكيل المساعد لقطاع سوق العمل المهندس علي زهرة.

سبأ
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