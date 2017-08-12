عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل باكستان:اعتقال اربعة ارهابيين كانو يخططون لعملية ارهابية إسلام آباد - سبأ :

اعتقلت سلطات الأمن الباكستانية أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في ذكرى يوم الاستقلال الباكستاني الذي يصادف الرابع عشر من أغسطس الحالي.



ونقلت وسائل الاعلام الباكستانية اليوم عن مسؤول أمني باكستاني أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة نفذت العملية في مدينة فيصل آباد بناء على معلومات استخباراتية.



وتمكنت من اعتقال أربعة إرهابيين وصادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات.



وأضاف المصدر أن المعتقلين الأربعة ينتمون إلى منظمة محظورة، واعترفوا خلال التحقيق بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية في فيصل آباد يوم الاثنين المقبل الذي يصادف ذكرى استقلال باكستان.

سبأ [12/أغسطس/2017]سبأ