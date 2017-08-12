ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 05:24:23م
مصدر عسكري يؤكد إستهداف سفينة حربية لقوى العدوان بميناء المخا
أكد مصدر عسكري أن القوات البحرية والدفاع الساحلي إستهدفت سفينة حربية تابعة لقوى الغزو والعدوان داخل ميناء المخا بمحافظة تعز.
الأمم المتحدة : حوالي 5ر8 مليون إثيوبي بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ثمانية ملايين ونصف المليون شخص في إثيوبيا بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة خلال النصف الثاني من العام الجاري جراء مواجهة إثيوبيا لحالة جفاف هي الأسوأ منذ عقود.
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5% العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد سيرلانكا بمعدل 5 بالمائة العام الجاري مقارنة 4ر4 بالمائة عام 2016.
عودة أجويرو وميسي وغياب هيجواين عن قائمة التانجو لمباراتي أوروجواي وفنزويلا
أعاد المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم خورخي سامباولي ، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيرخيو أجويرو إلى قائمة المنتخب الأرجنتيني (راقصو التانجو) التي أعلنها الليلة الماضية استعدادا لمباراتي الفريق المرتقبتين أمام منتخبي أوروجواي وفنزويلا في تصفيات
آخر الأخبار:
مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله
مقتل 41 شخصا واصابة أكثر من 130 في حادث تصادم قطارين بمصر
وزير التعليم الفني يدشن نظام التنسيق الالكتروني لكليات المجتمع والمعاهد المهنية
طيران العدوان يشن غارة على بني مطر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
باكستان:اعتقال اربعة ارهابيين كانو يخططون لعملية ارهابية
[12/أغسطس/2017]
إسلام آباد - سبأ :
اعتقلت سلطات الأمن الباكستانية أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في ذكرى يوم الاستقلال الباكستاني الذي يصادف الرابع عشر من أغسطس الحالي.

ونقلت وسائل الاعلام الباكستانية اليوم عن مسؤول أمني باكستاني أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة نفذت العملية في مدينة فيصل آباد بناء على معلومات استخباراتية.

وتمكنت من اعتقال أربعة إرهابيين وصادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات.

وأضاف المصدر أن المعتقلين الأربعة ينتمون إلى منظمة محظورة، واعترفوا خلال التحقيق بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية في فيصل آباد يوم الاثنين المقبل الذي يصادف ذكرى استقلال باكستان.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مقتل 41 شخصا واصابة أكثر من 130 في حادث تصادم قطارين بمصر
الأمم المتحدة : حوالي 5ر8 مليون إثيوبي بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
الجيش السوري يحكم سيطرته على مدينة السخنة في حمص
الخزعات السائلة تساعد على الكشف عن سرطان البلعوم الأنفي
وزير الدفاع الفنزويلي يرد على تهديدات ترمب
مداهمات وانتشار للاحتلال شرق جنين بالضفة الغربية
كوريا الشمالية تستعد لاختبار صواريخ باليستية من غواصة
معدن الكادميوم يزيد خطر الإصابة بسرطان الرحم/ دراسة
اليابان تبدأ نشر منظومات دفاعية مضادة للصواريخ
تقدم كينياتا في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الكينية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارة على بني مطر
[12/أغسطس/2017]
المتحدث باسم هيئة الطيران: مطار صنعاء يعمل وفقاً لإجراءات ومعايير دولية
[12/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[12/أغسطس/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل غارته الإجرامية على مختلف المحافظات
[12/أغسطس/2017]
العدو السعودي يقصف مديرية منبه بصواريخ تحمل قنابل عنقودية
[11/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by