محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المتحدث باسم هيئة الطيران: مطار صنعاء يعمل وفقاً لإجراءات ومعايير دولية صنعاء - سبأ:

استغربت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد من الإدعاءات والمغالطات الكاذبة التي وردت على لسان ناطق تحالف العدوان بشأن إغلاق مطار صنعاء الدولي.



وأكد المتحدث الرسمي بإسم الهيئة مدير عام النقل الجوي بالهيئة الدكتور مازن أحمد غانم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مطار صنعاء الدولي في جاهزية تامة وإستعداد كامل لإستقبال الرحلات وذلك وفق المعايير الدولية .



وأوضح أن طائرات الأمم المتحدة تهبط بواقع رحلتين إلى أربع رحلات يومياً في مطار صنعاء الدولي بالإضافة إلى رحلات أخرى للمنظمات الدولية لأطباء بالحدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي.



وقال " إن الرحلات التي تصل مطار صنعاء لا تقتصر على الرحلات الإغاثية فقط بل تحمل وفود أممية ودبلوماسية من أعلى المستويات وسلامتهم كمسافرين في المقام الأول وكشخصيات هامة في المقام الثاني ظلت وستظل محل إعتبار وهو ما يؤكد جاهزية المطار من النواحي الفنية والأمنية وسلامة الطيران".



وأكد الدكتور غانم أن الشحنات التي تنقل عبر مطار صنعاء الدولي ذات طابع إنساني وأنها تهبط في مطارات دول مشاركة في العدوان على اليمن وتخضع للتفتيش من قبلها، وكذا تخضع للتفتيش في مطار بيشة السعودي رغم عدم قانونية هذا الإجراء.



وبين أن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تتبع في إجراءاتها المتعلقة بسلامة وأمن الطيران معايير وإجراءات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة .. مؤكدا سلامة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بمطار صنعاء الدولي.



وجدد مطالبة وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني الأمم المتحدة بإتخاذ قرار دولي يلزم دول العدوان بفتح مطار صنعاء بما تملكه من صلاحيات في هذا الشأن تطبيقاً للمعاهدات الدولية وخاصة إتفاقية الطيران المدني (شيكاغو 1944).



وقال " لقد تابعت الهيئة العامة للطيران المدني بإهتمام بالغ ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات مسئولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبعض السفراء والدبلوماسيين حول ضرورة فتح مطار صنعاء الدولي لتخفيف معاناة اليمنيين جراء إستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي " .. مثمنا هذه المواقف وإن جاءت متأخرة بعد مرور عام من إغلاق المطار.

سبأ [12/أغسطس/2017]سبأ