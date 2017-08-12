عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأمم المتحدة : حوالي 5ر8 مليون إثيوبي بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة جنيف – سبأ :

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ثمانية ملايين ونصف المليون شخص في إثيوبيا بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة خلال النصف الثاني من العام الجاري جراء مواجهة إثيوبيا لحالة جفاف هي الأسوأ منذ عقود.



وذكر المكتب في بيان له اليوم إن عدد الإثيوبيين الذين هم في حاجة لمساعدات عاجلة هذا العام زاد بنحو خمسة ملايين شخص عما كان عليه العام الماضي.



وقال ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن هطول الأمطار في إثيوبيا كان أقل من المتوقع هذا العام ما أدى إلى تفاقم ظاهرة الجفاف .. مشيرًا إلى أن الهيئات الاغاثية تحاول توسيع نطاق عملياتها استجابة للدعوة التي أطلقتها الحكومة لإغاثة المتضررين.



ويقدر الشركاء الإنسانيون أن نحو 375 ألف طفل إثيوبي سيعانون من سوء التغذية الحاد حتى نهاية عام 2017م فيما تقدر المتطلبات اللازمة لمعالجة الاحتياجات الغذائية وغير الغذائية للفترة المتبقية من العام بنحو 487 مليون دولار أمريكي.

سبأ [12/أغسطس/2017]سبأ