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مكتب الأحوال المدنية بحجة يصدر أكثر من 28 الف وثيقة
[12/أغسطس/2017]
حجة - سبأ:
أصدر مكتب مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة حجة خلال النصف الأول من العام الجاري 28 الف و 244 وثيقة توزعت ما بين بطائق شخصية وعائلية وشهادات ميلاد ووفاة.

وأوضح مدير مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة العقيد يحيى أحمد دهشوش لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إجمالي عدد البطائق الشخصية التي تم إصدارها أربعة آلاف و125 بطاقة ، وبلغ عدد البطائق العائلية 242 بطاقة .

وأضاف أن عدد شهادات الوفاة التي تم اصدارها فقد بلغت 626 شهادة، في حين بلغ عدد شهادات الميلاد التي تم إصدارها 23 الف و252 شهادة .. مبينا ان اﻻرتفاع في عدد شهادات الميلاد التي تم قطعها كان نتيجة لتنفيذ المرحلة الاولى من حملة تسجيل المواليد الذي نفذها المكتب بالتعاون مع منظمة اليونيسيف خلال الفترة 31 ديسمبر 2016 - 11 يناير 2017 .

ولفت دهشوش إلى أن المكتب سينفذ وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف خلال الأيام القليلة القادمة المرحلة الثانية من حملة تسجيل المواليد حيث تستهدف الحملة التي تستمر عشرة أيام تسجيل نحو 24 الف مولود موزعين على ثمان مديريات هي" حجة – المحابشة- المفتاح – كحلان الشرف – افلح اليمن – عبس – مبين – كحلان عفار".

ونوه مدير مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني أن المكتب إستكمل كافة الإجراءات وعمل على توفير كل المتطلبات الخاصة بتنفيذ هذة المرحلة بما في ذلك اعداد وتجهيز الفرق الميدانية المكلفة بالتنفيذ ... داعيا أولياء الأمور في المديريات المستهدفة إلى التعاون مع الفرق الميدانية لما لذلك من أهمية.

سبأ
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