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المعهد العالي للعلوم الصحية يحتفل بتخرج الدفعة الـ6 تمريض
[12/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
احتفل المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة صنعاء اليوم بتخرج الدفعة الـ 6 تمريض والبالغ عددهم 35 طالب وطالبة.

وفي الحفل الذي حضره وكيل محافظة صنعاء عبدالمغني داوود وعميد المعهد العالي للعلوم الصحية الدكتور عبدالكريم الخطيب ،هنأ نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور مجاهد الرميم الخريجين بمناسبة التخرج.. مؤكدا اهمية الاستمرارية في تلقي العلم والمعرفة.. مشيرا إلى الدور الهام الذي يقوم به الممرض في خدمة المجتمع سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

فيما اشار مدير المعهد العالي للعلوم الصحية بصنعاء الدكتور عباس العرافي إلى اهمية بدء الخريجين في وضع بصماتهم والمشاركة في خدمة الوطن.. مشيرا الى ان الشهادة هي باب للعلم وخدمة البلاد وليست للتتويج.

وفي الحفل الذي تخلله فقرات فنية ومسرحية وقصيدة شعرية تم تكريم الخريجين وتسليمهم حقائب إسعافية مقدمة من الهلال الأحمر بالمحافظة.

حضر الحفل مدير مكتب الزراعة بالمحافظة محمد الدبا ورئيس الهلال الأحمر بالمحافظة حسين الطويل.

سبأ
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