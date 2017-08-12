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آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 03:34:54م
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اختتام مخيم النور الـ 14 في حجة بإجراء 308 عمليات جراحية
[12/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
اختتمت جمعية العون المباشر مكتب اليمن مخيم النور الطبي المجاني الـ 14 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات الذي نظمته على مدى ستة أيام في هيئة المستشفى الجمهوري بمحافظة حجة بتمويل فاعل خير.

    و أوضحت المنسقة بمكتب العون المباشر في اليمن شذى أبو طالب أن المخيم استقبل الآف المرضى وقدم خدمات الفحص والمعاينة لأكثر من ثلاثة آلاف و 500  إنسان من الأشد فقراً والمحتاجين من كافة شرائح المجتمع ، مشيرة إلى أنه أجريت خلال المخيم الذي نفذه البرنامج الوطني لمكافحة العمى التابع لوزارة الصحة العامة والسكان 308 عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء وزارعة العدسات وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتبي الصحة العامة والسكان والتخطيط والتعاون الدولي بمحافظة حجة.

 من جهتها أكدت مدير مكتب الجمعية في اليمن معالي العسعوسي  استمرار الجمعية في تقديم الخدمات الصحية في كافة المناطق وخاصة الريفية والنائية التي يصعب الوصول إليها.

 ونوهت بضعف النظام الصحي في اليمن ولا يستطيع توفير الخدمات الطبية للسكان إذ يفتقر 15 مليون شخص إلى الرعاية الصحية الأساسية بعد أكثر من عامين على الأزمة التي تعصف بالبلاد.

 وأعربت عن الشكر لكل الشركاء المساهمين في تنفيذ وإنجاح المخيم وتقديم التسهيلات للعون المباشر ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان والبرنامج الوطني لمكافحة العمى والسلطة المحلية ومكتبي الصحة والتخطيط والمستشفى الجمهوري في حجة.

 ودعت المجتمع الدولي والاقليمي إلى دعم المنظومة الصحية في اليمن وتوفير المستلزمات الطبية والمحاليل والأدوية المنقذة لحياة آلاف المرضى وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة.
سبأ
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