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وزير الخارجية يلتقي عددا من ممثلي المنظمات الانسانية الدولية في صنعاء
[12/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ: 
التقى وزير الخارجية هشام شرف عبد الله،اليوم بصنعاء ، بكل من الممثل المقيم لمنظمة الهجرة الدولية والممثل المقيم بالإنابة لمكتب الأوتشا والممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الغذاء العالمي والممثل المقيم بالإنابة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

   وناقش اللقاء  الإجراءات السعودية الأخيرة بشأن فرض رسوم إضافية على كافة المقيمين على أراضيها وما ستترتب علية من عمليات ترحيل واسعة لجنسيات عدة.

   كما ناقش  وزير الخارجية، قضية النزوح الداخلي وتفاقم أعداد النازحين بسبب العدوان والقصف المستمر في كل المناطق التي يستهدفها العدوان والحصار، في ظل عدم توفر الإمكانات اللازمة لدى الجانب الحكومي لتغطية احتياجات الأعداد الكبيرة لهذه الفئة التي تتوسع معاناتها وتزيد أعداد ضحاياها يوماً بعد يوم.
 وأشار الوزير ، إلى اتهام الحكومة اليمنية للعدوان السعودي مباشرة بالتسبب بهذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة، والسياسات المتعمدة لتوسيعها ومضاعفة معاناة الموطن اليمني سيما في ظل الضغط الذي تواجهه القطاعات الخدمية في بلادنا بالتوازي مع شح كبير جداً في الموارد وتدمير شبه كامل  للبنية التحتية.

  من جانبهم لفت ممثلو المنظمات الدولية الانسانية الانتباه إلى توقعهم موجة خروج كبير من جنسيات عدة بسبب الإجراءات السعودية نظراً لعدم وضوح لآليات تحرك هذه المجاميع سواءً فيما يتعلق بوسائل المغادرة والنقل أو منافذ العبور سيما مع المخاطر الأمنية الراهنة والإغلاق الكامل لمطار صنعاء.

من جانبه أكد الوزير ضرورة قيام المكاتب الأممية بتسليط الضوء على حجم المعاناة المتفاقمة للنازحين والمواطنين اليمنيين الذين يبلغ عددهم حوالي ثلاثة ملايين بالإضافة إلى أولئك المعرضين للخروج من الأراضي السعودية، مع حث المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته الإنسانية تجاه الاحتياجات العاجلة للنازحين وسبل مساعدتهم والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشونها جراء العدوان السعودي الإماراتي المستمر منذ ما يزيد عن عامين ونصف، والذي خلق هذه الكارثة الإنسانية مع العدوان.
سبأ
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