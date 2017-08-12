الجيش واللجان الشعبية ينفذون عمليات نوعية على مواقع المرتزقة بتعز [12/أغسطس/2017] تعز - سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات نوعية على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مناطق متفرقة بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان شنوا هجوم مباغت على مواقع المرتزقة في الأربعين والمواقع المجاورة بتعز، أسفر عن إصابات مباشرة في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش واللجان الشعبية أفشلت محاولة تسلل للمرتزقة بإتجاه الكندي في التشريفات وتكبيدهم خسائر في الأرواح.



وذكر المصدر أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات وآليات المرتزقة خلف السلسلة الجبلية لمديرية ذباب بالمحافظة.

سبأ