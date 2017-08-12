محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة السجين تفرج عن 43 سجيناً معسراً من عدة محافظات صنعاء - سبأ :



دشنت مؤسسة السجين الوطنية اليوم مشروع الإفراج عن 43 سجيناً معسراً في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء ، الحديدة ، ذمار ، إب ، عمران ، البيضاء ، حجة و المحويت بالتنسيق مع اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين .



وفي التدشين أوضح نائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة محمد محمد صلاح أن الإفراج عن السجناء والسجينات المعسرين يأتي ضمن برامج المؤسسة الهادفة إلى تبني قضايا المعسرين على ذمة الحقوق الخاصة بعد أنهوا مدة الحق العام المحكوم بها عليهم وفقاً لمعايير المفاضلة ودفع ما عليهم من حقوق خاصة .



وأكد أن المشروع يتضمن الإفراج عن 43 سجيناً معسراً بينهم ثلاث سجينات بلغت الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم نحو 83 مليون ريال تم دفعها عبر مؤسسة السجين الوطنية .



ولفت صلاح إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت الإفراج اليوم عن 13 سجيناً و سجينة واحدة من الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة ، فيما تتضمن المرحلة الثانية الإفراج عن 27 سجيناً و سجينتين من بقية المحافظات .



وأشار إلى أن المؤسسة أفرجت عن 19 سجيناً معسراً في رمضان الماضي بعد دفع الحقوق الخاصة عليهم وقدرها 17 مليون ريال ، مؤكداً استمرار الجهود في دراسة قضايا السجناء المعسرين والتقريب في وجهات النظر بينهم و أصحاب الحقوق لحل النزاع والإشكال ، ومتابعة الجهات ذات العلاقة للإفراج عنهم.



بدوره ذكر المدير التنفيذي لمؤسسة السجين فضل عبيد أنه تم منح السجناء المفرج عنهم سلة غذائية مكونة من البر ، الدقيق ، السكر ، الزيت و الأرز بالإضافة إلى مبلغ مالي لمساعدتهم على بدء حياة جديدة وتخفيفاً من معاناة أسرهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن .



فيما أشاد القائم بأعمال رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح العميد ناصر اليزيدي بجهود مؤسسة السجين ودعمها للسجون والسجناء وخصوصاً المعسرين منهم ، داعياً رجال المال والأعمال والمنظمات إلى أن تحذو حذوها في مساعدة السجناء المعسرين الذين أنهوا فترة العقوبة ولازالوا خلف القضبان لعدم تمكنهم من دفع الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم .



من جانبهم عبر المفرج عنهم عن شكرهم لمؤسسة السجين وكافة الداعمين والمساهمين في متابعة إجراءات خروجهم ودفع المبالغ المستحقة عليهم بعد عجزهم عن دفعها وبقائهم في السجون بعد انتهاء فترات محكوميتهم .



حضر التدشين الأمين العام المساعد بالمؤسسة محمد الآنسي و عضو مجلس الأمناء محمد شارب و مدير الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة العقيد عبدالفتاح الديلمي و عدد من المسئولين بالمؤسسة .





سبأ [12/أغسطس/2017]سبأ