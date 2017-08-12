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الجيش واللجان الشعبية يواصلون انتصاراتهم على جيش العدو السعودية
[12/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصاراتهم على جيش العدو السعودي ومرتزقته في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا للمرتزقة على إحدى التباب في الضباب بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز أدى الى مصرع أكثر من 16 مرتزقا من بينهم القيادي المرتزق ابوقصي أحد قيادات كتائب مايسمى حسم .

وبين المصدر مصرع المرتزقة محمد عبد السلام فائد , مهيب محمد حمود هزاع النامس , ضياء الوجيه , ابراهيم غلاب محمد سيف , وجدان محمد سعيد المخلافي , عبدالله عبدالوهاب عبدالله الخامري خلال العملية وتدمير عدد من الياتهم .

وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة اكثر من 30 مرتزقا بينهم قيادات تم استهدافهم من قبل الجيش واللجان الشعبية في غرب العقبة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف ,وتم اطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعاتهم بالمديرية نفسها ,وقنص خمسة من المرتزقة بمديريتي المصلوب والغيل .

كما نفذ أبطال الجيش واللجان عمليات نوعية على مواقع المرتزقة في وادي هراب وأسفل العقبه في الغيل نتج عنها مصرع عدد من المرتزقة بينهم القيادي محسن مرعي من قبيلة بني نوف , وإصابة اكثر من 15 مرتزقا عرف منهم كلا من عبده عتيق , سعيد حزام بن ربيع مصاب , عبد الواحد صالح مسعود وعشرات آخرين لم يتم التعرف عليهم .

وحسب المصدر أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان صاروخين نوع زلزال1 على تجمعات المرتزقة في ساحل وشمال صحراء ميدي , فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات لهم شمال الصحراء حقق إصابات مباشرة , وتم إعطاب آلية عسكرية للمرتزقة تحمل معدل 50 وقنص أحد المرتزقة في المنطقة نفسها .

وذكر المصدر أن طائرة أباتشي إماراتية نوع بلاك هوك سقطت في وادي عمقيل بمديرية الروضة محافظة شبوة على متنها ستة ضباط لقي أربعة منهم مصرعهم .

ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان احبطوا محاولة تسلل للمرتزقة في القتب بمديرية نهم نتج عنها مصرع وإصابة عدد منهم فيما لاذ البقية بالفرار , كما تم إعطاب آلية على متنها معدل رشاش في وادي ربيعه بمحافظة مأرب .

وفي عسير اطلقت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان صاروخ زلزال2 وعدد من القذائف على تجمعات المرتزقة شرق منفذ علب ما أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم , وتم استهداف تجمعات أخرى بعدد من القذائف المدفعية في مركز محولة , منفذ الطوال و موقع القمبور في جيزان .

في نجران استهدفت مدفعية الجيش و اللجان الشعبية رقابة الفواز كما شنت قصفا صاروخيا ومدفعيا على تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع الطلعة الشمالي بعدد من القذائف والصواريخ وضربت المدفعية تجمعات أخرى خلف رقابة الفواز وحرس الحدود في الزور ورقابة رجلا .

كما تم استهداف تجمع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء بعدد من قذائف الهاون وضربت المدفعية تجمع آليات المرتزقة قبالة منفذ الخضراء بعدد من القذائف المدفعية


سبأ
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