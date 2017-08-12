ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 12:25:47م
الأرصاد يتوقع عدم استقرار الأجواء خلال الـ 24 ساعة القادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد عدم استقرار الأجواء على سلسلة المرتفعات الجبلية و أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية مع احتمال امتدادها شرقا الى أجزاء من الهضاب الداخلية والمحافظات الصحراوية خلال ال 24 ساعة القادمة.
مداهمات وانتشار للاحتلال شرق جنين بالضفة الغربية
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مناطق مختلفة شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وانتشرت بمحيط الجامعة العربية الأمريكية.
الذهب يرتفع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وكوريا الشمالية
صعدت أسعار الذهب في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعدما ردت بيونجيانج على تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهديد بقصف جزيرة جوام الأمريكية.
عودة أجويرو وميسي وغياب هيجواين عن قائمة التانجو لمباراتي أوروجواي وفنزويلا
أعاد المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم خورخي سامباولي ، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيرخيو أجويرو إلى قائمة المنتخب الأرجنتيني (راقصو التانجو) التي أعلنها الليلة الماضية استعدادا لمباراتي الفريق المرتقبتين أمام منتخبي أوروجواي وفنزويلا في تصفيات
آخر الأخبار:
الجيش السوري يحكم سيطرته على مدينة السخنة في حمص
الخزعات السائلة تساعد على الكشف عن سرطان البلعوم الأنفي
وزير الصحة يفتتح مصنع الأكسجين ومشروع توسعة الحضانات الداخلية بمستشفى السبعين بصنعاء
وزير الدفاع الفنزويلي يرد على تهديدات ترمب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الجيش السوري يحكم سيطرته على مدينة السخنة في حمص
[12/أغسطس/2017]
دمشق – سبأ :

اعلن الجيش السوري اليوم السبت احكام سيطرته على مدينة السخنة بريف حمص الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية فيها.

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا )عن مصدر عسكري قوله أن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة احكمت سيطرتها الكاملة على مدينة السخنة” شمال شرق تدمر بنحو 70 كم بعد عمليات مكثفة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي”.



وأشار المصدر العسكري إلى أن العمليات أسفرت عن “مقتل أعداد كبيرة من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير عتادهم وأسلحتهم” مبينا أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة “تتابع عملياتها لتأمين محيط المنطقة ومطاردة فلول التنظيم المدمرة”.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الهندسة في الجيش السوري “تقوم بإزالة المفخخات والعبوات الناسفة التي خلفها إرهابيو تنظيم داعش بكثافة داخل الأبنية السكنية وفي الشوارع”.

وتعد مدينة السخنة أكبر تجمع لتنظيم داعش الإرهابي في ريف حمص الشرقي وأهم طرق إمداده الرئيسية كونها عقدة وصل مهمة بين أرياف حمص ودير الزور ومدينة الرقة أكبر تجمعات التنظيم الذي يحاصر عشرات آلاف المواطنين.

واستعادت وحدات من الجيش أمس السيطرة على قرية الطرفاوى شمال شرق أبو العلايا بمنطقة جب الجراح شرق مدينة حمص بنحو73 كم بعد مقتل العديد من إرهابيي داعش وتدمير آليات وذخائر كانت بحوزتهم.

في السياق ذاته نفذت وحدات من الجيش السوري عملية إنزال جوي ليلي بعمق 20 كم خلف خطوط تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب بلدة الكدير على الحدود الإدارية بين الرقة وحمص.

وقال مصدر عسكري في تصريح إن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تابعت عملياتها بنجاح في عمق البادية ونفذت عملية إنزال جوي ليلي ناجحة بعمق 20 كم خلف خطوط تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب بلدة الكدير على الحدود الإدارية بين الرقة وحمص.

وأضاف المصدر إن عملية الإنزال الجوي الناجحة أسهمت في تأمين تقدم وحدات الجيش والقوات الرديفة لمسافة 21 كم والسيطرة على خربة مكمان وبلدة الكدير والتقدم لمسافة 12 كم جنوب شرق الرقة والسيطرة على قرية بير الرحوم.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الخزعات السائلة تساعد على الكشف عن سرطان البلعوم الأنفي
وزير الدفاع الفنزويلي يرد على تهديدات ترمب
مداهمات وانتشار للاحتلال شرق جنين بالضفة الغربية
كوريا الشمالية تستعد لاختبار صواريخ باليستية من غواصة
معدن الكادميوم يزيد خطر الإصابة بسرطان الرحم/ دراسة
اليابان تبدأ نشر منظومات دفاعية مضادة للصواريخ
تقدم كينياتا في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الكينية
رئيس كوريا الجنوبية يدعو لاصلاحات عسكرية عاجلة
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمال غربي الصين
اصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة والاحتلال يعتقل 20 فلطسينيا بالضفة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يواصل غارته الإجرامية على مختلف المحافظات
[12/أغسطس/2017]
العدو السعودي يقصف مديرية منبه بصواريخ تحمل قنابل عنقودية
[11/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية سنحان 
[11/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[11/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 23 غارة خلال الساعات الماضية
[11/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by