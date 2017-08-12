عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخزعات السائلة تساعد على الكشف عن سرطان البلعوم الأنفي هونج كونج – سبأ :



أكدت دراسة جديدة أجراها باحثون من الجامعة الصينية في هونج كونج ان الخزعات السائلة تساعد على الكشف عن سرطان البلعوم الأنفي.



وشملت الدراسة التي نشرتها صحيفة "تورنتو صن" على موقعها الاليكتروني 20 ألف شخص بينهم 34 شخص تم تشخيص اصابتهم بسرطان البلعوم الأنفي الذي يشكل في الجزء العلوي من الحلق وراء الأنف.



ووجدت ان تقنية الخزعات السائلة التي تقوم على تحليل الحمض النووي للورم الذي يتحرك في الدورة الدموية تساعد في الكشف المبكر عن الورم مما يساعد على علاج الأورام بالاشعاع وحده مشيرة إلى ان هذه التقنية يمكن ان يكون لها مستقبل واعد اذا تم تطوير استخدامها في الكشف عن الأورام.

سبأ [12/أغسطس/2017]سبأ