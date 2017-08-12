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آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 12:25:47م
الأرصاد يتوقع عدم استقرار الأجواء خلال الـ 24 ساعة القادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد عدم استقرار الأجواء على سلسلة المرتفعات الجبلية و أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية مع احتمال امتدادها شرقا الى أجزاء من الهضاب الداخلية والمحافظات الصحراوية خلال ال 24 ساعة القادمة.
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الأرصاد يتوقع عدم استقرار الأجواء خلال الـ 24 ساعة القادمة
[12/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

توقع المركز الوطني للأرصاد عدم استقرار الأجواء على سلسلة المرتفعات الجبلية وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية مع احتمال امتدادها شرقا الى أجزاء من الهضاب الداخلية والمحافظات الصحراوية خلال ال 24 ساعة القادمة.

وبين المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية الغربية واحتمال امتدادها شرقا الى أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة أبين، البيضاء،لحج ،الضالع، مأرب، الجوف وتشمل الأمطار أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية.

وحذر المركز المواطنين وسائقي المركبات في المحافظات الجبلية والهضاب والصحاري الداخلية وكذا السواحل الغربية والجنوبية الغربية إلى اخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار وعدم التواجد في ممرات السيول وكذلك من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية.

سبأ
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