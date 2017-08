Lancement d'un missile de type de Zelzal 3 contre les rassemblements de mercenaires [12/أغسطس/2017]

ASIR, 12 Aout (SABA)-La force de missile de l'armée et des forces populaires ont lancée un missile de type de Zelzal 3 contre de rassemblements de mercenaires de l'agression saoudien à l'Est de port d'Alib à Asir.



Une source militaire a indiquée à SABA, que la force de missile de l'armée et des forces populaires a lancée un missile de type de Zelzal 3 et un certain nombre d'obus de l'artillerie, ciblant de rassemblement de mercenaires à l'Est d'Al-Jawf, ce qui a fait de dizaines de morts et blessées parmi les rangs de mercenaires.



