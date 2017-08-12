عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية تستعد لاختبار صواريخ باليستية من غواصة بيونغ يانغ- سبأ :



أظهرت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية أن كوريا الشمالية تجري استعدادات لاختبار صواريخ باليستية من على متن غواصة، حسب خبير في شؤون الجيش الكوري الشمالي.



ونشر الخبير في الشؤون الدفاعية الكورية الشمالية والشؤون الاستخباراتية جوزيف بيرموديز صورا على موقع "نورث 38".



قال إنها "تظهر على الأرجح استعدادات لاختبار صاروخ باليستي من النوع الذي يطلق من غواصة" ويسمى SLBM.



وذكر أن الصور تكشف تطورات عديدة تشير إلى أن بيونغ يانغ "ربما تسرع في تطوير الجزء البحري من قواتها النووية".



وتصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بين بيونغ يانغ وواشنطن ووصل الأمر إلى تهديد الأولى بضرب جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ.



وجدد الرئيس دونالد ترمب امس الجمعة تحذيره للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون من مغبة شن هجوم صاروخي على الجزيرة.



وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة "الحلول العسكرية موضوعة بالكامل حاليًا وجاهزة للتنفيذ في حال تصرفت كوريا الشمالية من دون حكمة".



وتبنى مجلس الأمن في وقت سابق عقوبات جديدة على النظام الكوري الشمالي بهدف الضغط عليه لإنهاء برنامجيه النووي والصاروخي.





سبأ [12/أغسطس/2017]سبأ