ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 11:15:18ص
طيران العدوان السعودي يواصل غارته الإجرامية على مختلف المحافظات
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارته الإجرامية على مختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .
اصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة والاحتلال يعتقل 20 فلطسينيا بالضفة
اصيب شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
الذهب يرتفع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وكوريا الشمالية
صعدت أسعار الذهب في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعدما ردت بيونجيانج على تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهديد بقصف جزيرة جوام الأمريكية.
منتخب اليمن يحصد ذهبية ثانية في تصفيات بطولة العالم لإلتقاط الأوتاد
حصد المنتخب الوطني للفروسية الميدالية الذهبية الثانية له في تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة العالم لإلتقاط الأوتاد 2018 الجارية حالياً في مدينة صلالة بسلطنة عمان.
آخر الأخبار:
مداهمات وانتشار للاحتلال شرق جنين بالضفة الغربية
كوريا الشمالية تستعد لاختبار صواريخ باليستية من غواصة
معدن الكادميوم يزيد خطر الإصابة بسرطان الرحم/ دراسة
اليابان تبدأ نشر منظومات دفاعية مضادة للصواريخ
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  ثقافة
معدن الكادميوم يزيد خطر الإصابة بسرطان الرحم/ دراسة
[12/أغسطس/2017]
ميسوري – سبأ :

حذرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ميسوري بكولومبيا الأمريكية من أن معدن الكادميوم يزيد خطر الإصابة بسرطان الرحم.

وأكدت الدراسة التي نشرت بمجلة/ بلوس وان /أن الكادميوم يتراكم بالجسم بمرور الوقت وتكون معه النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم في حال زيادة مستويات الكادميوم وهو معدن سام يحاكي هرمون الاستروجين في الجسم.

وأضافت الدراسة التي شملت 613 امرأة أن هذا المعدن يؤدي إلى زيادة بطانة الرحم لدى النساء وبالتالي زيادة مخاطر تعرضهن لأورام الرحم.

وأشارت إلى ان الكادميوم يدخل الجسم عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا المعدن وتشمل هذه الأطعمة الكبد والكلى والمحار القشريات مثل الجمبري وجراد البحر وسرطان البحر.


سبأ
  المزيد من (ثقافة)
دراسة تحذر من أن الإكثار من تناول السكر يساهم في تطور بعض أنواع السرطان
الدكتوراة بإمتياز للباحث نايف الغذيفي من جامعة القاهرة
اليونسكو تؤكد أهمية العلوم الإنسانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالعالم
اكتشاف مدينة رومانية غارقة في خليج الحمامات شمال شرق تونس
التوصل الى بروتين في العضلات يساعد على علاج اضطرابات النوم
فيلم (دنكيرك) يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي
اليمني ماجد خالد الشميري يفوز بجائزة دولية
انطلاق مهرجان الجاز الدولي في مدينة طبرقة التونسية وسط إقبال كبير من الجمهور
المغنسيوم يمكن ان يساعد في تعزيز الصحة النفسية/دراسة
بيع حقيبة رائد الفضاء الأمريكي أرمسترونج لجلب أول عينات من تربة القمر
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يواصل غارته الإجرامية على مختلف المحافظات
[12/أغسطس/2017]
العدو السعودي يقصف مديرية منبه بصواريخ تحمل قنابل عنقودية
[11/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية سنحان 
[11/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[11/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 23 غارة خلال الساعات الماضية
[11/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by