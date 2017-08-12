ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل معدن الكادميوم يزيد خطر الإصابة بسرطان الرحم/ دراسة ميسوري – سبأ :



حذرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ميسوري بكولومبيا الأمريكية من أن معدن الكادميوم يزيد خطر الإصابة بسرطان الرحم.



وأكدت الدراسة التي نشرت بمجلة/ بلوس وان /أن الكادميوم يتراكم بالجسم بمرور الوقت وتكون معه النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم في حال زيادة مستويات الكادميوم وهو معدن سام يحاكي هرمون الاستروجين في الجسم.



وأضافت الدراسة التي شملت 613 امرأة أن هذا المعدن يؤدي إلى زيادة بطانة الرحم لدى النساء وبالتالي زيادة مخاطر تعرضهن لأورام الرحم.



وأشارت إلى ان الكادميوم يدخل الجسم عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا المعدن وتشمل هذه الأطعمة الكبد والكلى والمحار القشريات مثل الجمبري وجراد البحر وسرطان البحر.





سبأ [12/أغسطس/2017]سبأ