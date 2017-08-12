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آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 10:51:12ص
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طيران العدوان السعودي يواصل غارته الإجرامية على مختلف المحافظات
[12/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
 واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارته الإجرامية على مختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة مذاب في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة واستهدف بأربع غارات مناطق متفرقة في مديرية كتاف وشن غارتين على منطقتي الملاحيط والمنزالة بمديرية الظاهر.

كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة آل الشيخ بمديرية منبه

وقصف أخر بصواريخ تحمل قنابل عنقودية استهدف مناطق متفرقة بالمديرية نفسها .

وأشار المصدر إلى أن الطيران شن غارة على منطقة خدلان في مديرية مستبأ في حجة واستهدف بست غارات مديريتي حرض وميدي ، وشن غارة على منطقة عمد بمديرية سنحان في محافظة صنعاء .

وحسب المصدر شن الطيران المعادي أربع غارات على موقع الطلع في نجران .

سبأ
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