Nihm: Meurtre et blessure d'un certain nombre de mercenaires de l'agression [12/أغسطس/2017]

NIHM, 12 Aout (SABA)-Des unités de l'armée et des forces populaires ont fait échouer une tentative d'infiltration de mercenaires de l'agression saoudienne vers des sites militaires dans la zone d'Al-Qinab aux parties de Nihm.



AM



SABA