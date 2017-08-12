عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليابان تبدأ نشر منظومات دفاعية مضادة للصواريخ طوكيو – سبأ :

ذكرت تقارير اعلامية يابانية ان طوكيو ستبدأ اليوم السبت نشر منظومتها الدفاعية المضادة للصواريخ، وذلك بعد إعلان كوريا الشمالية مشروعها إطلاق صواريخ فوق الأرخبيل باتجاه جزيرة غوام الأميركية.



وقالت شبكة التلفزيون اليابانية العامة أن وزارة الدفاع بدأت السبت نشر منظومتها الأميركية المضادة للصواريخ "باتريوت ادفانسد كابابيليتي-3" (باك-3) في شيمان وهيروشيما وكوشي بغرب اليابان. كما ستنشر في إيهيمي بغرب البلاد أيضا.



وبعد إعلان بيونغ يانغ يمكن أن تقع هذه البلدات على مسار الصواريخ الكورية الشمالية.



وكانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية نقلت عن الجيش الكوري الشمالي، الخميس، نيته إطلاق أربعة صواريخ تحلق فوق الأراضي اليابانية قبل أن تسقط في البحر "على بعد ثلاثين أو أربعين كيلومترا عن غوام".



وأوضحت الوكالة أن إطلاق هذه الصواريخ سيشكل "تحذيرا أساسياً للولايات المتحدة".



وأظهرت لقطات بثها التلفزيون آليات عسكرية تقوم فجراً بنقل قاذفات ومكونات أخرى للمنظومة المضادة للصواريخ وهي تدخل قاعدة عسكرية في كوشي.



ولم يتم الإعلان رسميا عن عملية نشر منظومة باتريوت، لكن الحكومة اليابانية تعهدت من قبل بإسقاط الصواريخ الكورية الشمالية التي يمكن أن تهدد أراضيها.



وذكرت وكالة الأنباء "كيودو" نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع اليابانية أن الحكومة تنوي إنجاز علمية نشر المنظومة في غرب اليابان صباح السبت.

سبأ [12/أغسطس/2017]سبأ