رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عودة أجويرو وميسي وغياب هيجواين عن قائمة التانجو لمباراتي أوروجواي وفنزويلا بوينس آيرس – سبأ :



أعاد المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم خورخي سامباولي ، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيرخيو أجويرو إلى قائمة المنتخب الأرجنتيني (راقصو التانجو) التي أعلنها الليلة الماضية استعدادا لمباراتي الفريق المرتقبتين أمام منتخبي أوروجواي وفنزويلا في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 .



ولم تتضمن القائمة، التي أعلنها سامباولي ، اسم اللاعب جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي.



وتغاضى سامباولي عن استدعاء هيجواين فيما أعاد أجويرو إلى صفوف الفريق بعدما تغاضى عن استدعائه في يوليو الماضي عندما التقى الفريق منتخبي أستراليا وسنغافورة في المباراتين الوديتين.



كما شهدت القائمة، التي أعلنها سامباولي ، عودة اللاعبين خافيير باستوري (باريس سان جيرمان الفرنسي) وأوجوستو فيرنانديز (أتلتيكو مدريد الإسباني). وشهدت القائمة استدعاء ستة لاعبين من فريق أشبيلية الإسباني آخر الأندية التي تولى سامباولي تدريبها قبل توليه مسؤولية منتخب بلاده منتصف العام الحالي.



وأعلن سامباولي أسماء للاعبين الذين استدعاهم من المحترفين بالأندية الأوروبية بعد جولته في الأسابيع الماضية للقاء العديد من المحترفين بأوروبا وشرح خطة العمل لهؤلاء اللاعبين استعدادا للمباريات الأربع الأخيرة والفاصلة في تصفيات المونديال.



ويحل المنتخب الأرجنتيني ضيفا على منتخب أوروجواي في 31 أغسطس الحالي بالعاصمة مونتفيديو ثم يستضيف نظيره الفنزويلي في العاصمة بوينس آيرس في خامس من سبتمبر المقبل. ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الخامس في جدول تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 بروسيا.



وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى في هذه التصفيات إلى النهائيات مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الخامس دورا فاصلا مع بطل تصفيات منطقة أوقيانوسية.

سبأ [12/أغسطس/2017]سبأ