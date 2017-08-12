ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 12 - أغسطس - 2017 الساعة 10:51:12ص
طيران العدوان السعودي يواصل غارته الإجرامية على مختلف المحافظات
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارته الإجرامية على مختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .
اصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة والاحتلال يعتقل 20 فلطسينيا بالضفة
اصيب شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
الذهب يرتفع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وكوريا الشمالية
صعدت أسعار الذهب في المعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعدما ردت بيونجيانج على تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهديد بقصف جزيرة جوام الأمريكية.
منتخب اليمن يحصد ذهبية ثانية في تصفيات بطولة العالم لإلتقاط الأوتاد
حصد المنتخب الوطني للفروسية الميدالية الذهبية الثانية له في تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة العالم لإلتقاط الأوتاد 2018 الجارية حالياً في مدينة صلالة بسلطنة عمان.
آخر الأخبار:
اليابان تبدأ نشر منظومات دفاعية مضادة للصواريخ
اليابان تبدأ نشر منظومات دفاعية مضادة للصواريخ
عودة أجويرو وميسي وغياب هيجواين عن قائمة التانجو لمباراتي أوروجواي وفنزويلا
اطلاق صاروخي زلزال 1 على تجمعات المرتزقة بساحل وشمال صحراء ميدي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
عودة أجويرو وميسي وغياب هيجواين عن قائمة التانجو لمباراتي أوروجواي وفنزويلا
[12/أغسطس/2017]
بوينس آيرس – سبأ :

أعاد المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم خورخي سامباولي ، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيرخيو أجويرو إلى قائمة المنتخب الأرجنتيني (راقصو التانجو) التي أعلنها الليلة الماضية استعدادا لمباراتي الفريق المرتقبتين أمام منتخبي أوروجواي وفنزويلا في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 .

ولم تتضمن القائمة، التي أعلنها سامباولي ، اسم اللاعب جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وتغاضى سامباولي عن استدعاء هيجواين فيما أعاد أجويرو إلى صفوف الفريق بعدما تغاضى عن استدعائه في يوليو الماضي عندما التقى الفريق منتخبي أستراليا وسنغافورة في المباراتين الوديتين.

كما شهدت القائمة، التي أعلنها سامباولي ، عودة اللاعبين خافيير باستوري (باريس سان جيرمان الفرنسي) وأوجوستو فيرنانديز (أتلتيكو مدريد الإسباني). وشهدت القائمة استدعاء ستة لاعبين من فريق أشبيلية الإسباني آخر الأندية التي تولى سامباولي تدريبها قبل توليه مسؤولية منتخب بلاده منتصف العام الحالي.

وأعلن سامباولي أسماء للاعبين الذين استدعاهم من المحترفين بالأندية الأوروبية بعد جولته في الأسابيع الماضية للقاء العديد من المحترفين بأوروبا وشرح خطة العمل لهؤلاء اللاعبين استعدادا للمباريات الأربع الأخيرة والفاصلة في تصفيات المونديال.

ويحل المنتخب الأرجنتيني ضيفا على منتخب أوروجواي في 31 أغسطس الحالي بالعاصمة مونتفيديو ثم يستضيف نظيره الفنزويلي في العاصمة بوينس آيرس في خامس من سبتمبر المقبل. ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الخامس في جدول تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 بروسيا.

وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى في هذه التصفيات إلى النهائيات مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الخامس دورا فاصلا مع بطل تصفيات منطقة أوقيانوسية.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
المنتخب الأول يتراجع مركزاً في التصنيف العالمي لأغسطس
تايكواندو فتح ذمار يكرم الفائزين في بطولة الفقيد نبيل السماوي
الفاروق والبيت الحديث يكملان عقد فرق ربع نهائي بطولة الشهداء بذمار
منتخب اليمن يحصد ذهبية ثانية في تصفيات بطولة العالم لإلتقاط الأوتاد
تكريم الفائزين في بطولة الفقيد الصوفي للجمباز بأمانة العاصمة
مورينيو يوضّح موقفه النهائي من صفقة بيل
وحدة رداع يتأهل لربع نهائي بطولة الشهداء بذمار
منتخب اليمن للفروسية يحرز ذهبية الرمح في تصفيات بطولة العالم بعمان
ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يضم الويلزي توماس مهاجم كوفنتري
فريق الشاهري يتأهل لربع نهائي بطولة الشهداء بذمار
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يواصل غارته الإجرامية على مختلف المحافظات
[12/أغسطس/2017]
العدو السعودي يقصف مديرية منبه بصواريخ تحمل قنابل عنقودية
[11/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية سنحان 
[11/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[11/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن 23 غارة خلال الساعات الماضية
[11/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by