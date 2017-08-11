القوة الصاروخية والمدفعية تستهدف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بنجران وجيزان [11/أغسطس/2017] نجران - سبأ:

إستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجيش السعوديين ومرتزقته في عدد من المواقع بنجران وجيزان.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصف صاروخي ومدفعي إستهدف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقة العدوان في موقع الطلعة الشمالي️' كما إستهدف قصف مدفعي تجمع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء بنجران، ما أسفر عن إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين خلف رقابة الفواز وحرس الحدود في الزور ورقابة رجلا، كما إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية رقابة الفواز في نجران.



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدف مركز محولة، كما تم إستهداف تجمعات للجنود السعوديين في منفذ الطوال وموقع القمبور بجيزان.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن أربع غارات على موقع الطلعة في نجران.

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