الهيئة العامة لحماية البيئة تحدد أولويات عملها في تفعيل مشروع الرصد الوبائي [11/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

تسعى الهيئة العامة لحماية البيئة ضمن أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة إلى تفعيل مشروع الرصد الوبائي، الذي يهدف إلى تعريف المخاطر التي تهدد البيئة اليمنية بدءا بتلوث الهواء والمياه والتربة والغذاء وعلاقتها المباشرة بالصحة العامة.



وأوضح رئيس الهيئة الدكتور خالد عبدالله الثور لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع يشمل اتجاهات أبرزها رصد أنشطة المشاريع القائمة وكذا رصد المخلفات الناجمة عن الحروب، إضافة إلى رصد أي نوع من التغيرات المناخية أو الطبيعية.



وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على معالجة التحديات التي تواجهها خاصة ما يتعلق بالحفاظ على الموارد الإقتصادية وحماية البيئة، مبينا بهذا الخصوص أن الجمهورية اليمنية مؤهلة للحصول على الدعم الأممي لمواجهة التحديات البيئية والتنموية بما في ذلك دعم مشروع الرصد الوبائي وذلك بناء على مرجعيات خطة العمل الكونية للتنمية المستدامة 2015م-2030م التي أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر 2015م والتي تنص على إعطاء الأولوية للبلدان التي تشهد صراعات وكذا البلدان الأقل نموا.



ولفت رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة إلى أن تفعيل العمل بمشروع الرصد الوبائي سيتزامن مع مساعي الهيئة لتفعيل الإتفاقيات والمعاهدات الدولية وبما يعود بالنفع في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.



وأكد الدكتور خالد الثور أن الهيئة أنشأت عدد من الوحدات والبرامج الجديدة التي تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها على المستوى الوطني والدولي.



وثمن عاليا دعم وتشجيع وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير لفعاليات وبرامج الهيئة الرامية إلى بلورة الأنشطة البيئية إلى واقع عملي وملموس.

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