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آخر تحديث: الجمعة، 11 - أغسطس - 2017 الساعة 07:32:35م
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  اقتصاد
أكثر من 50 مليون ريال إيرادات واجبات مديرية بيت الفقية بالحديدة
[11/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:
بلغت إيرادات فرع الإدارة العامة للواجبات الزكوية بمديرية بيت الفقية بمحافظة الحديدة خلال النصف الأول من العام الجاري 50 مليون و849 ألف ريال.

وأوضح مدير فرع الواجبات بالمديرية عبد الحكيم محمد الشوافي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المكتب حقق زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بلغت 28 مليون و364 ألف ريال.

وأشار إلى أن تحقيق الزيادة في الإيرادات يرجع إلى تطبيق آلية تحصيل جديدة إضافة إلى تعاون المكلفين بأداء الواجبات مع المحصلين.. مشيدا بتعاون السلطة المحلية في تذليل الصعوبات وتحقيق النمو في الإيرادات.
سبأ
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