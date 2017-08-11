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آخر تحديث: الجمعة، 11 - أغسطس - 2017 الساعة 07:32:35م
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إستفادة أكثر من 226 شخص من خدمات مستشفى الثورة بالحديدة خلال النصف الأول
[11/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:
قدمت هيئة مستشفى الثورة بمحافظة الحديدة خدمات طبية وعلاجية خلال النصف الأول من العام الجاري لأكثر من 226 ألف و628 شخص .

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن الهيئة أجرت خلال الفترة نفسها  أربعة آلاف و67 عملية جراحية، منها 727 عملية كبرى، وألف و437 عملية متوسطة وألف و903 عمليات صغرى.

وبين التقرير أن نحو ألف و897 حالة إستفادت من الخدمات الطبية بمركز الطوارئ التوليدية بالهيئة، فيما أجرى قسم المختبرات بالهيئة فحوصات مخبرية لـ 157 ألف و70 حالة وقدم قسم الأشعة بالهيئة خدمات طبية لـ 81 ألف و62 حالة، شملت الصدر، الرأس، الجهاز الهضمي إضافة إلى المسالك البولية والعظام.

ولفت التقرير إلى أن عدد الحالات التي إستقبلتها مراكز معالجة الإسهالات المائية الحادة والكوليرا 21 ألف و211 حالة منذ إنشاء أول مركز في الهيئة في 12 مايو الماضي، فيما إستقبل مركز الحروق بالهيئة خلال الفترة ذاتها 93 حالة.

وذكر التقرير أن مركز علاج سوء التغذية بالهيئة إستقبل 395 حالة منها 190 حالة ذكور و205 حالات إناث.

وأوضح رئيس هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور خالد سهيل أن زيادة عدد المترددين للهيئة يعود إلى حالات النزوح للمحافظة جراء العدوان السعودي الأمريكي، إضافة إلى الجهود التي تبذلها قيادة وكوادر المستشفى على فترتي دوام، إضافة إلى تشغيل أقسام الطوارئ طوال 24 ساعة يوميا.
وأشار إلى تضاعف الحالات التي يستقبلها المستشفى من المحافظات الأخرى وخاصة في ظل إستمرار العدوان .. لافتا إلى الصعوبات التي تواجه العمل بالمستشفى ومنها شحة الإعتمادات المالية والإنقطاعات المتكررة للخط الساخن الذي يزود الهيئة بالكهرباء .

وأشاد الدكتور سهيل بدعم محافظ الحديدة حسن الهيج وقيادة مكتب الصحة في تذليل الصعوبات التي تواجه الهيئة .. منوها بدور القطاع الخاص في دعم المستشفى لإستمرار العمل وتقديم الخدمات الطبية للمترددين، وفي المقدمة رئيس مجلس ادارة مجموعة إخوان ثابت الحاج عبد الجليل ثابت ورئيس مجلس إدارة شركات سهيل يحيى سهيل.
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