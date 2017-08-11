الأرصاد يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق [11/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الغائمة وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأشار المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أجواء ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.



حيث تتشكل السحب الرعدية الممطرة مع احتمال هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية وامتدادها إلى الهضاب الداخلية لمحافظات شبوة وحضرموت والمهرة.



وأشار المركز إلى أن الأجواء بأرخبيل سقطرى ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا والرياح السطحية جنوبية غربية ورياح نشطة إلى عاصفة تتراوح سرعتها بين 20 إلى 33 عقدة.



فيما تكون الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئيا مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح السطحية جنوبية غربية على الساحل الجنوبي ومعتدلة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 12 إلى 27 عقدة، وتكون الرياح شمالية غربية على الساحل الغربي ونسيم خفيف إلى رياح معتدلة .



وبحسب المركز فإن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة إلى غائمة جزئي مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.



ونبه المركز المواطنين وسائق المركبات الابتعاد عن مجاري السيول والانهيارات الصخرية في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها.



كما نبه الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والساحل الجنوبي من اضطراب البحر نتيجة شدة سرعة الرياح حيث يصل ارتفاع الموج إلى ستة أمتار في أرخبيل سقطرى وأربعة أمتار في الساحل الجنوبي.

سبأ