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آخر تحديث: الجمعة، 11 - أغسطس - 2017 الساعة 06:10:17م
القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع جيش العدو السعودي ومرتزقته
دكت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات جيش العدو السعودي ومرتزقته، فيما أطلقت القوة الصاروخية زلزال 2 وزلزال1 على تجمعات الغزاة ومرتزقة العدوان خلال الساعات الماضية
اصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة والاحتلال يعتقل 20 فلطسينيا بالضفة
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الذهب يرتفع مع تصاعد التوتر بين أمريكا وكوريا الشمالية
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  محلي
خطباء المساجد يؤكدون أهمية تكثيف التوعية والتثقيف حول الكوليرا
[11/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
أكد خطباء المساجد أهمية تكثيف التوعية والتثقيف الصحي حول الإسهالات المائية والحادة ومنها الكوليرا وكيفية الوقاية منه.

ودعا خطباء المساجد في خطبتي الجمعة اليوم، المواطنين إلى الحرص على النظافة العامة والشخصية والتفاعل الإيجابي لإنجاح الحملة الوطنية للتوعية والإصحاح البيئي للسيطرة على وباء الكوليرا.

وحث الخطباء قيادات وأعضاء المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية والمواطنين على التعاون مع فرق التثقيف الصحي لإنجاح الحملة وحماية المجتمع من هذا الوباء القاتل.
سبأ
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