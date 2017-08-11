خطباء المساجد يؤكدون أهمية تكثيف التوعية والتثقيف حول الكوليرا [11/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أكد خطباء المساجد أهمية تكثيف التوعية والتثقيف الصحي حول الإسهالات المائية والحادة ومنها الكوليرا وكيفية الوقاية منه.



ودعا خطباء المساجد في خطبتي الجمعة اليوم، المواطنين إلى الحرص على النظافة العامة والشخصية والتفاعل الإيجابي لإنجاح الحملة الوطنية للتوعية والإصحاح البيئي للسيطرة على وباء الكوليرا.



وحث الخطباء قيادات وأعضاء المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية والمواطنين على التعاون مع فرق التثقيف الصحي لإنجاح الحملة وحماية المجتمع من هذا الوباء القاتل.

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