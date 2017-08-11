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آخر تحديث: الجمعة، 11 - أغسطس - 2017 الساعة 06:10:17م
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  اقتصاد
301مليون ريال إيرادات ضرائب صنعاء خلال النصف الأول 
[11/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
بلغ إجمالي إيرادات مكتب الضرائب بمحافظة صنعاء خلال النصف الأول من العام الجاري 301 مليون و809 آلاف ريال.

وأوضح تقرير صادر عن مكتب الضرائب بصنعاء تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مبلغ الزيادة المحقق عن المقابل من العام الماضي 171 مليون ريال بنسبه 132 بالمائة .

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات المركزية 255 مليون و273 ألف ريال بزيادة عن المقابل ب 138 مليون و296 ألف ريال بنسبة نمو 118 بالمائه، فيما بلغت الإيرادات المحلية والمشتركة  44 مليون و677 ألف ريال بزيادة عن المقابل ب32مليون و270 ألف ريال بنسبة 260 في المائة.

ووفقا للتقرير فإن إجمالي الغرامات المحصلة خلال نفس الفترة 255مليون و273 ألف ريال بزيادة عن المقابل 138 مليون و 296 ألف ريال في حين بلغ إجمالي ضرائب المبيعات العقارية 181 مليون و784 ألف ريال بزيادة عن المقابل 95 مليون و926 ألف ريال .

وبرر مدير مكتب الضرائب بالمحافظة عبدالجبار ياسين المقطري الزيادة في الإيرادات إلى معالجة عدد من الإشكاليات وإعادة تفعيل مكاتب الضرائب بالفروع رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار .
سبأ
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