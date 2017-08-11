تدشين حملة نظافة بمدينة الجبين عاصمة ريمة [11/أغسطس/2017] ريمة - سبأ:

دشن وكيل محافظة ريمة محمد الوسد اليوم ومعه مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة كمال الضبيبي اليوم حملة نظافة بمدينة الجبين عاصمة المحافظة.



ينفذ الحملة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بدعم جمعية أبو موسى الأشعري ومنظمة ساند ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من الإسهالات ووباء الكوليرا.



وفي التدشين أشار الوكيل الوسد إلى أهمية حملة النظافة بمركز المحافظة ومديرياتها للحفاظ على البيئة وخاصة مع إنتشار الكوليرا .



وأكد ضرورة تضافر الجهود لإنجاح الحملة ..حاثا المواطنين على المشاركة في الحملة ورفع المخلفات المكدسة في شوارع مدينة الجبين والمديريات المستهدفة.



وأشاد وكيل محافظة ريمة بدور صندوق النظافة والمنظمات الداعمة من جمعية أبو موسى الأشعري ومنظمة ساند في تنفيذ الحملة.



فيمت أوضح مدير صندوق النظافة بالمحافظة أن الحملة التي تستمر 12يوم تستهدف مدينة الجبين ومراكز المديريات بمشاركة عمال النظافة بالمحافظة والمتطوعين وومثلي منظمات المجتمع المدني .



وأشار إلى أن الحملة تتضمن توعية مجتمعية ينفذها متطوعين من ممثلي منظمات المجتمع المدني حول أهمية النظافة والحفاظ على المظهر العام لمدينة الجبين ومراكز المديريات .



وأكد الضبيبي أن الحملة تأتي في إطار الإجراءات الإحترازية التي ينفذها الصندوق للحد من إنتشار أمراض الإسهالات والكوليرا.

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