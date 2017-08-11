إحتفال بتخرج دورة الشهيد العميد حمود عزمان بالحديدة [11/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:

أقيم بمحافظة الحديدة إحتفال عسكري بمناسبة تخرج دورة الشهيد العميد الركن حمود صالح عزمان رئيس عمليات اللواء العاشر قوات خاصة.



وخلال الحفل ألقى قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف حسن المداني كلمة نقل في مستهلها تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بهذه المناسبة.



وأشار إلى أن الواجب الوطني يدعوا الجميع اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الجهوزية والإستعداد الدائم لمواجهة العدوان ومرتزقته.



وأشاد بالزخم المعنوي الذي تجلى على هامات الخريجين والذي يدلل مدى الإستعداد للبذل والعطاء والإنتصار للتضحيات التي قدمها الشهداء الأبطال وفي المقدمة الشهيد البطل العميد الركن حمود صالح عزمان في سبيل أداء الواجب الوطني بكل شجاعة وإخلاص.



وخاطب قائد المنطقة العسكرية الخامسة الخريجين قائلا" يارجال البأس الشديد أنتم من ستحررون اليمن من الغزاة والمحتلين ومن سيطهرون الأرض اليمنية من دنسهم فلقد كان أدائكم اليوم قويا ومتميزا وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود رجال صادقين مخلصين يسطرون دمائهم رخيصة في الدفاع عن الوطن ونصرة المستضعفين".



وأضاف" إن أعدائكم يريدون إذلال شعبكم وقهره ولكن بوجودكم وثباتكم وصبركم ورباطكم على تراب وطنكم ذهبت أوهامهم أدراج الرياح".



وتابع" إذا لم نقاتل اليوم دفاعا عن أرضنا وعرضنا فمتى سندافع عن عزتنا وكرامتنا وهل ننتظر أن يصل العدو إلى منازلنا".

وأشار اللواء المداني إلى أن ما يقوم به العدوان ومرتزقته من ممارسات إجرامية ضد المواطنين بمحافظات شبوة وحضرموت وعدن وكذا ما يمارسه من جرائم لا أخلاقية كان آخرها ذبح الأسرى ودفنهم أحياء يؤكد إفلاس قوى الغزو والإحتلال عن تحقيق أي تقدم في الميدان.



وأكد أن من أولويات الجيش واللجان الشعبية الدفاع عن الوطن والشعب .. لافتا إلى أن قيادة المنطقة لم ولن تتوانى في الإهتمام بالمقاتلين الأبطال وتوفير وصرف مرتبات المرابطين في ميدان الشرف والبطولة حسب توجيهات المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.



ونوه اللواء المداني بالجهود التي بذلت في سبيل إعداد وتدريب وتأهيل الخريجين .. حاثا إياهم على ترجمة ماتلقوه خلال الدورة من خبرات ومهارات قتالية في الواقع العملي.



ودعا منتسبي الوحدات العسكرية إلى تقديم تنافس مشرف في مجال التأهيل للضباط والأفراد بما يمكنهم من الدفاع عن الوطن والشعب بكفائة واقتدار.



وكان رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ضيف الله الشامي أشاد في كلمته بالمستوى الرفيع والإنضباط العسكري والمعنويات العالية للخريجين .



وأوضح أن رجال الإعلام سيضعون الأقلام جانبا وهم جاهزون لخوض معركة الشرف والبطولة في مواجهة العدوان ومخططاته .

وأشار الشامي إلى أن الصورة المشرفة التي قدمها الخريجين توجه رسائل للعالم بمعاني العزة والإباء وتجسد مدى صمود وثبات الشعب اليمني الجيش واللجان الشعبية في مواجهة المعتدين .. متمنيا للخرجين التوفيق في أداء مهامهم والدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.





وألقيت كلمة عن الخريجين أكدت العزم والجهوزية والإستعداد للتضحية والفداء في سبيل عزة واستقلال ووحدة اليمن.

وقد شهدت فعاليات الإحتفال تنفيذ الخريجين لمناورة إقتحام تبة ومركز قتال متقدم للعدو واستعراض لمهارات قتالية والتصويب للأهداف المعادية وكيفية التعامل مع العدو في الغابات.



كما قدم الخريجون عرضا عسكريا مهيبا عكس المستوى المتطور وثمار جهود التدريب والتأهيل والإعداد القتالي والمعنوي للخريجين.

تخلل الإحتفال الذي حضره رئيس عمليات المنطقة العسكرية الخامسة العميد محمد الحوري وقائد اللواء العاشر قوات خاصة العميد الركن أحمد جابر المطري وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، قصيدة للشاعر معاذ الجنيد.

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