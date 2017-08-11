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أمين عام اتحاد الأدباء: معالجة مشكلتي العضويات المتأخرة والأراضي ستتم في إطار الاتحاد وليس تحت أي مسميات أخرى
[11/أغسطس/2017] صنعاء – سبأ:
  أكدت أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين هدى أبلان أن معالجة مشكلة عضويات الأدباء الشباب ومشروع الأراضي ستتم في إطار الاتحاد وليس تحت أي مسميات أخرى مهما كانت.

          وقالت: إن المطلوب حالياً هو توحيد الجهود وعدم بعثرتها في المزايدات والانفعالات اللحظية التي لا تخدم المشهد الثقافي والاتحاد.

   وأوضحت في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن على الاتحاد إيجاد مخارج لحل إشكالات عضويات الأدباء والكتاب الشباب بما لا يتعارض و روح الأنظمة واللوائح الداخلية.



      وقالت إن مشروع الأراضي للاتحاد هو من الأحلام الشخصية للأمين العام عملت عليه منذ عشر سنوات، وهي مبادرة اكتنفها الكثير من الصعوبات، لكنها اليوم في طور التتويج وتسليمها للأعضاء بما يخدم المشهد الثقافي إجمالاً.



     وأشارت هدى أبلان إلى ما بذله الأمين العام مع فرع صنعاء في الفترة الماضية لإيجاد مخارج لهؤلاء الشباب بما لا يتعارض وروح النظام الأساسي للاتحاد.

     

    وأضافت أمين عام الاتحاد إن الأمانة العامة وفرع الاتحاد بصنعاء في طور الإعداد لجميع المعالجات اللازمة لعضويات الشباب واستفادتهم من الامتيازات بما فيها مشروع الأراضي.

    وأكدت هدى أبلان : نحن مع الشباب في أن ينالوا حقهم وألا يتحملوا وزر عدم التئام هيئات الاتحاد منذ أربع سنوات بسبب عدم وجود موازنة إضافة إلى الصعوبات الأخرى الناتجة عن الحرب والعدوان.

    كما أكد الامين العام للاتحاد على أن الجميع معني باحترام الأنظمة وعدم استغلال أي مشكلة للمزايدات، موضحة أن مساحة الأراضي المقرة للاتحاد تكفي للجميع.
سبأ
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