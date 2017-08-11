منظمة صحتي تكرم عددا من المتطوعين [11/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

كرمت منظمة صحتي بأمانة العاصمة 30 من المتطوعين المساهمين في إنجاح أنشطة المنظمة الإنسانية والصحية خلال الفترة الماضية خاصة في مجال التوعية بالكوليرا.



وفي التكريم الذي حضره عدد من ممثلي المنظمات، أشار أمين عام منظمة صحتي علي محمد جروع، إلى أهمية دور المتطوعين خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد وانتشار الأوبئة وتدني مستوى الخدمات الطبية.



ولفت إلى أن التكريم يأتي تقديراً للدور الذي قام المتطوعين في خدمة المجتمع في الجانب الصحي.

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