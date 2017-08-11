القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع جيش العدو السعودي ومرتزقته [11/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

دكت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات جيش العدو السعودي ومرتزقته، فيما أطلقت القوة الصاروخية زلزال 2 وزلزال1 على تجمعات الغزاة ومرتزقة العدوان خلال الساعات الماضية



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين غرب الربوعة بعسير.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من العسكريين السعوديين جراء استهداف المدفعية لتجمعاتهم في مواقع الفريضة و قرنع والغاوية بجيزان.



وفي نجران استهدفت القوة المدفعية تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في طلعة رجلا ورقابة السديس والمخروق الصغير، كما استهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في موقع عباسة محققة إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت موقع شرق الفواز ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، واستهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في قيادة صلة وبوابتها بنجران، فيما لقي أثنين من المرتزقة مصرعهم قبالة منفذ الخضراء بعمليتي قنص.



وفي محافظة تعز دمر الجيش واللجان الشعبية آلية تقل مرتزقة في منطقة بير باشا ومصرع من كان على متنها، ومدرعة في منطقة الضباب ومصرع مرتزقة كانوا بجوارها، كما دمروا آليتين عسكريتين وجرافة للمرتزقة بصاروخ موجه شمال شرق المخا.



كما واصل الجيش واللجان الشعبية عملياته النوعية بتعز، حيث نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الوازعية وفي منطقة الهاملي بمديرية موزع وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم واغتنام عتاد.



وتصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف لمرتزقة العدوان باتجاه منطقة الكدحة في المعافر ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة.



وأكد المصدر مصرع ثمانية وإصابة 14 من مرتزقة العدوان خلال كسر زحف لهم باتجاه قرية الحود بمديرية الصلو، واستهدف الجيش واللجان الشعبية بقصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في منطقة الصيار في الصلو.



واطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال2 على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الهاملي بمديرية موزع بتعز.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للمرتزقة في منطقة طوال السادة بمديرية عسيلان بشبوة.



وفي محافظة الجوف دكت القوة المدفعية تجمعات المرتزقة في صفر الحنايا في حام المتون وتجمعات المرتزقة في صبرين بمديرية خب والشعف، ونفذ الجيش واللجان الشعبية هجوم على مواقع المرتزقة في السلان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وذكر المصدر أنه تم قنص خمسة مرتزقة في الورقاء بمديرية المصلوب وأخر في نوبة صابر، وثلاثة في وقز بمديرية المصلوب، فيما لقي أربعة مرتزقة مصرعه في جبهة المصلوب نيران الجيش واللجان الشعبية، وكذا مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في الجبل الأحمر بمديرية المتون بالجوف.



وفي الضالع نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية على مواقع المرتزقة في نقيل الخشبة وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد كبير من المرتزقة إثر هجوم على مواقعهم في تبة المطار بمديرية صرواح، وكذا مصرع وإصابة أربعة من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان في جبهة صرواح بمأرب.



كما واصلت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهداف تجمعات قوى الغزو والمرتزقة في ميدي، حيث أطلقت صاروخ زلزال 1 على تجمع لمرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي محققا إصابة مباشرة في صفوفهم.

سبأ