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آخر تحديث: الجمعة، 11 - أغسطس - 2017 الساعة 12:10:04م
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طيران العدوان يشن 23 غارة خلال الساعات الماضية
[11/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 23 غارة على عدد من المناطق خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن عشر غارات على مديريتي حرض وميدي وغارتين على دوار مستبا بمحافظة حجة.

وأشار المصدر إلى أن تحالف العدوان واصل قصفه الصاروخي على محافظة صعدة، حيث شن طيران العدوان أربع غارات على مديرية الظاهر، فيما تعرضت منطقة الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة بمديريتي منبه ورازح لقصف صاروخي سعودي.

وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارة على مديرية صرواح بمأرب وغارة شمال يختل بمديرية المخا بمحافظة تعز، واستهدف بغارة مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما شن طيران العدوان غارتين على دار النصر وقرية قمر في الخوبة وغارة على وادي جارة بجيزان، فيما استهدف بغارة موقع الشرفة بنجران.
سبأ
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