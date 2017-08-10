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آخر تحديث: الخميس، 10 - أغسطس - 2017 الساعة 11:10:42م
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مؤسسة اليتيم تسجل 300 طفل بحاجة للدعم النفسي بأمانة العاصمة
[10/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
سجلت مؤسسة اليتيم التنموية 300 طفل بحاجة للدعم النفسي في أحياء الحصبة والنهضة ومذبح وشملان بأمانة العاصمة، خلال تدشين اليوم المفتوح لمشروع المساحات الصديقة للأطفال في تلك المناطق.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة اليتيم التنموية عادل العصيمي أن المشروع يستهدف الأطفال المتأثرين بالحرب والنزوح لتنمية قدراتهم وزرع الثقة بالنفس والتكيف مع المجتمع.

 وبين أن التدشين سبقه اجتماع تحضيري بعقال المساحات المستهدفة للتوضيح بأن المشروع يأتي من منطلق المشاركة المجتمعية في حماية الأطفال.

فيما أوضحت الأخصائية النفسية بمنظمة رعاية الأطفال رحمة رمانة، أن دور المنظمة يتمثل في إجراء العمليات الجراحية للأطفال المصابين وتقديم النظارات والسماعات الطبية والعكازات.

من جانبها بينت مديرة المنظمات في منظمة رعاية الأطفال منى الحمادي أن مشروع المساحات الصديقة القائم بالشراكة بين مؤسسة اليتيم ومنظمة رعاية الأطفال ومؤسسات وجمعيات أخرى يتضمن إنشاء ثمان مساحات ثابتة صديقة للطفل تدار من قبل شركاء الحماية للأطفال وأربع مساحات متنقلة، تتوزع على حي النهضة والحصبة ومذبح وشملان وبنى الحارث وعطان والعشاش ونقم.
سبأ
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